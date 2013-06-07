"أبشر" السعودي يخفض تكاليف دخول وخروج العمالة للصفر

يعاني الكثير من الشركات في السعودية من الكلفة الباهظة التي تدفعها للمؤسسات الحكومية في حال خروج أو دخول العامل لديها، بيد أن برنامج "أبشر" قام بتسهيل الأمر على القطاع الخاص، وفقاً لصحيفة الشرق السعودية.

وكشف مصدر رسمي في وزارة الداخلية أن شركات القطاع الخاص التي يعمل على كفالتها 100 عامل أو أقل ستنخفض التكاليف التي كانت تدفعها للقيام بإجراءات الخروج والعودة للمقيمين، أو الخروج النهائي إلى الصفر، مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الشركات كانت تدفع مبالغ مالية تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال.

وقال المصدر ذاته، إن هذه الشركات كان يلزمها للقيام بهذه الإجراءات الاشتراك في خدمة "مقيم" التي لا يمكن الاشتراك بها إلا وفق مبلغ مالي يختلف حسب عدد العمالة، لكنه يبدأ من 100 ريال إلى 5000 ريال. وأوضح المصدر أن انخفاض التكلفة يعود إلى إضافة وزارة الداخلية خدمة إلى خدمة "أبشر" تعنى بالشركات، حيث يتقدم مالك الشركة أو المؤسسة عن طريق موقع الوزارة ويقوم بتفعيل خدمة أبشر التي تظهر معلومات جميع من يعملون تحت كفالته وعليه يستطيع التصرف في خروجهم وعودتهم.

يذكر أن "أبشر" هي خدمة إلكترونية تستهدف التسهيل على المواطنين والمؤسسات والشركات، في محاولة لتقديم جميع الخدمات عن طريق استخدام الإنترنت والوصول إلى إدارة بلا مراجعين.