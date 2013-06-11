أين السعوديون؟

كشفت قطاعات حكومية لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن فرص وظيفية كبيرة في القطاع الحكومي لم يتم شغلها بسعوديين حتى الآن،..

تلك الجهات التي أعلنت عن وجود فرص وظيفية في قطاعات حكومية مختلفة كانت تمثل مصداقية في الطرح خاصة وأن إحداها كانت وزارة الخدمة المدنية، وهي الجهة المخولة بالتوظيف في القطاع الحكومي كما أنها الجهة التي تمثل المرتكز الأساس في عمليات توظيف وتطوير القوى العاملة الوطنية سواء من خلال فروعها المتعددة في مناطق المملكة أو من خلال مركزية قرارات التوظيف الوطنية أيضاً أو من خلال معهدها للإدارة العامة الذي يعمل منذ وقت طويل على تطوير مهارات وقدرات موظفي الدولة بشكل خاص وإعادة تأهيل الخريجين بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل الوطني بشكل خاص وكذلك ما يتعلق بتطوير قدرات العاملين في القطاع الخيري أيضاً..

تلك الأرقام التي تبث من هنا وهناك والتي تشير إلى فرص «قد» تزيد على مئة ألف وظيفة موزعة ما بين وظائف تعليمية وإدارية وفنية ومتخصصة وغيرها وأخرى في القطاع الخاص الذي «يغص» بغير السعوديين تشير «بأصبع» حاد إلى وجود خلل في العملية التأهيلية والتوظيفية الوطنية.

الخلل هنا يتمحور حول مخرجات الجهات التعليمية والتدريبية ومدى ملاءمتها لحاجات سوق العمل الوطني أو تراخ «غير مبرر» في عمليات توطين تلك الوظائف التي «ربما» أنها مشغولة بغير السعوديين، أو خلل في عمليات احتساب الحاجة للوظائف من قبل الجهات المعنية في حال عدم شغلها بموظفين سعوديين أو غير سعوديين!!

كما أن من المستغرب جداً وجود مثل تلك الأرقام من الوظائف الشاغرة في ظل تدفق ضخم من الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) من خريجي الداخل والخارج أيضاً عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يدفع كل عام بآلاف من الخريجين من مختلف جامعات العالم وبتخصصات مختلفة ومتعددة أيضاً، بينما لا يزال كثير منهم يحملون «ملفاتهم العلاقية» بأيديهم يبحثون عن فرص وظيفية لهم.

وأذكر أنني أجريت حواراً مع معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية آنذاك «عندما كانت وزارة الخدمة المدنية تسمى ديوان الخدمة المدنية» في الثمانينيات الميلادية وكان يتحدث عن عدم ملاءمة مخرجات الجهات التعليمية والتدريبية مع حاجات سوق العمل!! كان ذلك في الثمانينيات الميلادية واقترحت عندها مناسبة تأسيس لجنة وطنية تجمع مديري الجامعات ومراكز التدريب وممثلين لوزارات الخدمة المدنية والتخطيط وما شابهها، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أترقب وأرقب تشكيل مثل تلك اللجنة التي يمكن أن توجد نوعاً من المواءمة بين المخرجات والحاجة.. إلا أن ذلك لم يتم.. فأصبحت الجامعات تضيّق مسألة قبول الطلاب بكليات الطب والكليات الصحية بينما تظل الحاجة ماسة في الوطن لآلاف الوظائف الصحية في مختلف المستويات والتخصصات.. وفي الوقت الذي «تفرض» الجامعات تفوقاً غير منطقي للمتقدمين لدراسة التخصصات الصحية مثلا «يعج» الوطن بممارسين بشهادات مزورة أو شهادات هزيلة ومن جامعات هزيلة أيضاً، فلماذا هذا التناقض؟! لا أدري!!

أتمنى أن نعالج موضوع اليد العاملة السعودية على كافة المستويات، وأن تكون شغلنا الشاغل فهي مكون أساس من مكونات التنمية الوطنية ولعل لجنة تنسيقية عليا «فاعلة» يمكن أن تدرس وتعالج مثل هذه الأمور المتعلقة بمسألة مخرجات الجهات التعليمية والتدريبية وحاجات سوق العمل المحلي.. كما أن دور وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية أيضاً في مسألة تبصير الشاب السعودي بفرص العمل التي ستفرزها هذه الحملة الوطنية الموفقة لتنظيم العمالة السائبة بالوطن أمر في غاية الأهمية.. فهل من مجيب؟ ودمتم..

*نقلا عن صحيفة الرياض.