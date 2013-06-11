معركة بناء أطول برج في دول الخليج

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقاً بعنوان معركة أطول برج تشتعل خليجياً، فهناك على الأقل ثلاثة مشاريع لبناء أطول برج في العالم في الخليج، فقد أُعلن في دبي عن نيّة إنشاء برج أعلى من برج خليفة، الأطول عالمياً في الوقت الحالي، وكانت شركة التمدين قد قامت بإعداد مخطط لمدينة الحرير في الكويت ضمّنته إنشاء أطول برج في العالم بطول ألف متر، وكذلك أعلنت شركة المملكة القابضة أخيراً إطلاق برج المملكة في جدة الذي يصل ارتفاعه إلى ألف متر أيضاً.

من المؤكد أن بناء أطول برج في العالم سيدفع قطاع الأعمال في المدينة التي سينشأ فيها ويعطيه أبعاداً جديدة، ولكن المهم أن يصاحب ذلك تطور في حجم قطاع الأعمال ورؤيته وتركيبته وآفاق نموه والروابط التي ستخلقها مثل هذه الأبراج فيه، فليس المهم كم طابقاً سيرتفع في السماء؟ وإنما الأهم هو حالنا على الأرض، وتحقيق رقم قياسي في هذا الجانب هو بمنزلة إضافة سطر في قائمة الأرقام القياسية للعالم، وهذا ليس مجالاً لمعركة.

المعركة الحقيقية التي يجب أن نخوضها في الخليج هي معركة تنويع الموارد وتعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل، ورفع قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع شح الموارد وأحادية مصادر الدخل، والبحث عن سبل تضمن استدامة مستويات الرفاه التي يتمتع بها الجيل الحالي للأجيال المقبلة - إن لم يكن أفضل، وهذه في رأيي معركة أهم وأعظم من كل أبراج العالم.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.