مشروع النقل والسكة الحديد

انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– بمشاريع النقل العام ومشاريع السكة الحديد والطرق بصورة عامة قام معالي الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل خلال الاسبوع الماضي بتوقيع (55) عقدا مع المقاولين والاستشاريين بمبلغ يزيد على ألفي مليون ريال.

وقد شملت العقود المشاريع الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة عسير، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف.

وتعتبر هذه المشروعات جزءا من المشروعات التي اعتمدت في ميزانية هذا العام التي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشيا مع منهج الوزارة في طرح المشروعات المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، وسوف يتم تباعا توقيع بقية عقود المشروعات المعتمدة لهذا العام وذلك بحسب تصريح معالي وزير النقل. ومن ذات المنطلق والأهداف قام معالي الدكتور جبارة عيد الصريصري خلال أيام الاسبوع الماضي بجولات متتابعة على خطوط السكة الحديد وقواعدها ومخططاتها لمتابعة سير العمل ومدى نشاط الشركات القائمة بالتنفيذ.

وقد أكد لـ«عكاظ» وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري فيما نشرته الخميس 27/7/1434هـ، أنه «بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تم التغلب على كافة المعوقات التي كانت تعترض مشروع قطار الحرمين، المتمثلة في نزع بعض الملكيات العقارية في محطة مكة المكرمة، إذ إنها تقع في منطقة عشوائية ولم يعرف أصحابها، وأشار الوزير إلى أن سحب 15 مشروعا من المقاولين خلال العامين الماضيين ليست له علاقة بمشروع القطار وإنما هي مشروعات تتعلق بالطرق.

كما وقف معالي وزير النقل على أجزاء من المنطقة الخامسة من المسار المقرر تسليمها للمقاول نهاية هذا الشهر ليصبح مجموع ما تم تسليمه نحو 200 كلم، كما تفقد مواقع العمل في المنطقة السادسة المدينة المنورة المقرر تسليمها لمقاول المرحلة الثانية نهاية العام الجاري».والذي لا شك فيه أن لهذه الجولات أثرها لإتمام مشروع النقل والإسراع في اكمال مشاريع القطار فالحاجة ماسة لمشاريع النقل العام مثلما هي الحاجة ضرورية لتسيير خطوط السكة الحديد.السطر الأخير:ما دام أن القطار لا يقف حيث تريد، فلا بد من الاتوبيس لإيصال الراكب حيث يريد.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.