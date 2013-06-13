توطيـن الوظائف الحكومية

شكلت قبل حوالى أسبوعين لجنة حكومية بإشراف وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتعليم العالي لوضع خطة خمسية لتوطين الوظائف تلزم بها الجهات الحكومية، وكان أول قرارات هذه اللجنة الطلب من الجامعات والهيئات والمؤسسات العامة «تكثيف» الإعلانات عن فرصها الوظيفية. أعرف ثقتكم في اللجان عموما وفي الحكومية على وجه الخصوص، لذا لن أوجع قلوبكم فأتجاوز نقاش جدواها.

لن أوجعكم أيضا بالسؤال عن ماذا كنا نعمل طوال السنين الماضية، منذ متى ونحن نرفع شعار السعودة، ربما ذهبت محاولاتنا تلك أدراج الرياح، ربما يتطلب الأمر المزيد من الدراسة والتمحيص والمراجعة، ربما ثالثة لم نكن جادين بما يكفي، لكن ما أوجعني أن تبدأ اللجنة من الصفر، من حصر الوظائف والإعلان عنها، فهل فقدت معلومات من حواسيب وزارة الخدمة المدنية، أليس لديها قوائم بوظائف الدولة الشاغرة والمشغولة بجنسيات شاغليها، هل يحتاج الأمر توصيات جديدة للجهات الحكومية، لا بالتوطين الفوري، بل بالتفضل بـ «تكثيف» الإعلان عن شواغرها حسب نص الخبر. أكرر، الحديث هنا إلزام قطاعات حكومية وليس عن القطاع الخاص..

في الخبر أيضا أن معالي وزير الخدمة المدنية استجاب فورا لقرار مجلس الشورى بعد مناقشة تقرير وزارته للعام المالي 1431هـ بوضع خطة خمسية لتوطين الوظائف، جميل أن يكون قرار مجلس الشورى ملزما وسريع التنفيذ، وفي قديم علمي أنه يناقش قوانين ويقترح أنظمة لتعتمد من جهات أخرى. المفجع في الخبر هو إعلان الوزير أمام مجلس الشورى عن وجود 130 ألف وظيفة شاغرة بنهاية العام المالي الحالي، كيف ولماذا تلك قصة أخرى، لكن إذا أضفنا لهذا العدد جملة الوظائف الأخرى المشغولة بمتعاقدين، مجموع الاثنين سيحل مآسي كثيرة لشبابنا العاطلين، سيسهم في فتح بيوت وبناء أسر، سيدعم الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي والأمن الوطني، كيف تترك كل هذه الأهداف الجسام ليد لجنة حكومية وهي تحتاج مجلسا من عدة وزراء بصلاحيات استثنائية لإدارتها، أو هيئة ملكية عليا أو حملة وطنية كبرى لتنفيذها.

*نقلا عن عكاظ