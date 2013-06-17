جسر بري بين مصر والسعودية

تتواتر الأخبار بين حين وآخر عن احتمالات إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، التفاصيل الكاملة لهذا المشروع غير معلنة حتى الآن، ولكن لا شك عندي أن مثل هذا المشروع العملاق، إذا ما نفذ، فسيحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج بشكل عام والمملكة بصفة خاصة، حيث سيؤدي الجسر إلى ربط المملكة بشكل مباشر بمصر ومنها إلى إفريقيا، ومن خلال هذا الشريان الاستراتيجي تنتعش العلاقات التجارية على نحو أكبر، حيث سيؤدي إنشاؤه إلى تشجيع حركة التجارة في السلع وتدفقات السياحة على نطاق أوسع، كذلك سيؤدي إلى تسهيل انتقال الأفراد والقوة العاملة، فضلا عن فتح آفاق أوسع للاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال بين الدولتين.

عبر مدى زمني طويل كانت هناك آمال للعالم العربي في إحداث تكامل اقتصادي، تمثل في إطلاق عدة مشاريع للتكامل، بصفة خاصة السوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد حالت قيود كثيرة دون نجاح المشروعين، غير أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تفرض هذا التكامل على أرض الواقع، وتيسر السبل نحو توسيع التعاون بين الدول العربية.

وفي رأيي أنه مهما بلغت تكلفة إنشاء هذا الجسر فإن تقييم العوائد التي ستعود على الدولتين من هذا المشروع يفوق أي تكلفة متوقعة له، فالسوق المتسعة لمصر وكتلتها السكانية الضخمة والإمكانات الرأسمالية للمملكة يمكن أن توفر الشروط المناسبة لتحقيق عوائد نمو هائلة للبلدين. أتمنى أن أرى هذا المشروع في أقرب وقت.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.