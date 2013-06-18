أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن خطط لتوطين 60 % من مفاعلات الطاقة النووية و80 % من الطاقة المتجددة خلال العقدين القادمين للتقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمرتكز رئيس للطاقة في المملكة، وأبانت المدينة أنها تعمل على استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه لانخفاض تكلفتها مقارنة بكلفة إنتاج الكهرباء من النفط، وهو إعلان كنا ننتظره مع أول خطة خمسية هدفت لتنويع مصادر الدخل قبل نحو خمسين عاما وقبل إنشاء مدينة الملك عبد الله، وبالطبع أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا.

غير أن الملفت في الإعلان الإصرار على إنتاج الطاقة النووية برغم كل المحاذير البيئية والطبيعية المحيطة بهذا النوع من الطاقة، وأقرب مثال ما حدث في اليابان المتقدمة في كل وسائل السلامة والأمان مع كارثة التسونامي التي أقلقت الكثيرين.

وبرغم أن المدينة تتحدث عن استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه لكن لا أعلم لِم لا تتوسع في هذا النوع من الطاقة المتجددة، فمناخ بلادنا الشاسعة والمشمسة تقريبا طوال العام وما يمكن إنتاجه من خلايا شمسية توفر لنا طاقة قد تحل مستقبلا محل النفط الذي سينضب يوما إن عاجلا أو آجلا، وتصبح هي المصدر البديل المتجدد للدخل نبيع فائضه في الأسواق العالمية.

هناك من الاقتصاديين من يجادل أن مخزوننا النفطي المقدر بحوالى 264 بليون برميل (الدولة الأولى عالميا في الاحتياطي النفطي وكذلك في الغاز) يجنبنا استنزاف مواردنا في إنتاج طاقة بديلة، مما يوجب استغلاله لسد احتياجات أخرى كثيرة، غير أن هذا لا يبدو واقعيا فالنفط إن لم ينضب ستتجاوزه الصناعات الحديثة كما تجاوزت غيره من مصادر الطاقة باستخدام بدائله، لكن استغلال موارد النفط لسد احتياجات تنموية كدعم الصناعات والقطاعات الصحية والزراعية يعتبر أمرا هاما، فعلى سبيل المثال لم يزد عدد المدارس خلال العشرة أعوام الماضية سوى أربعة آلاف مدرسة برغم كل الانفجار السكاني الذي نعايشه بينما العالم حولنا يعيش عصر الانفجار المعرفي.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.