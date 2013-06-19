ارتفاع الأسعار بين المفتي والوزير والجمعيات الأهلية

لو تم عمل استطلاع رأي للسعوديين عن أكثر القضايا التي تزعجهم، فإني أجزم بأن قضية ارتفاع الأسعار ستكون ضمن أهم القضايا، وقد أثارها المفتي مؤخراً في لفتة طيبة إلى هموم المواطنين، كما أن وزير التجارة والصناعة منذ تعيينه يؤكد على محاربة ارتفاع الأسعار. هناك من يقول إن هناك تضخيما للقضية، وهناك احصاءات رسمية تقول إن نسب التضخم في المملكة من أقل دول العالم، احصاءات لا يصدقها المواطن، بخاصة الذي حاول قبل أربع سنوات شراء أرض بمئتي ألف ريال، ولم يكن معه المبلغ، وحين وفر بعض المال، جاء اليوم ليشتري ذات الارض فوجدها أرتفعت إلى ضعفين أو ثلاثة، مع كل الاحترام للعلماء على حث التجار على عدم الجشع، وتصريحات الوزير، فإننا بحاجة إلى عمل مؤسسي منظم للتعامل مع هذه الظاهرة، بالإستفادة العملية من التجارب الدولية، التي يوجد في بعضها مئات الجمعية لحماية المستهلك، لافرقعات إعلامية واجتهادات شخصية.

إن الدول المتقدمة لا تحصر حماية المستهلك والمواطن في اجتهادات البلديات، أو وزارة معنية أساساً بشؤون التجار والصناع، ولكن الدور الأبرز تقوم به الجمعيات الأهلية. يجب السماح بإنشاء جمعيات أهلية "قوية"، ودعمها في البداية من الدولة مع المحافظة عملياً على استقلاليتها، وفي ذات الوقت تفعيل المجالس البلدية، بحيث تتضافر جهود المجتمع في محاربة الجشع والغش بكافة أشكاله، وهناك كثير من المتطوعين الذين يريدون فرصة في هذا المجال، بعد أن يطمئنوا أن الدولة تشجع ذلك.

نحتاج.. إضافة إلى جهود الجهات الحكومية، التي يجب تكثيفها على أرض الواقع، إلى عشرات الجمعيات الأهلية التي تساهم بفاعلية في حماية المواطن في كل منطقة من مناطق المملكة من التجاوزات بمختلف أشكالها في قطاع الاتصالات، وفي القطاع الطبي والتعليمي والعقاري والتجاري والصناعي وغيرها، بحيث تقوم هذه الجمعيات برصد كافة التجاوزات التي تضر بالمواطن والمقيم وإبرازها لدى الجهات المعنية والجهات الرقابية ووسائل الإعلام، ومجلس الشورى بعد منحه الصلاحيات اللازمة، وكذلك القيام بالدراسات والمقارنات التي توضح مدى وجود تجاوزات لدينا في الأسعار في قطاع معين، وفي ما هو أهم من الأسعار من خدمات مقدمة للمواطن. هذا الدور المساند للجمعيات الأهلية مطلب وطني لمصلحة المواطن في الأساس، ولتخفيف كثير من العبء على الأجهزة الحكومية، التي لم ينجح كثير منها في وقف الكثير من التجاوزات المضرة بالمواطن.

*نقلا عن صحيفة الرياض.