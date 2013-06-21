ماء النيل مقابل الكهرباء

لا يهمني كمواطن بسيط مشروع الربط الكهربائي الدولي مع أي دولة، بقدر ما يهمني أن تحصل أحياء مظلمة في الرياض على التيار خصوصا تلك المخططات المطورة، التي مر على بعضها 20 أو 30 عاما، يمنع محتكرو العقار الكهرباء من الوصول لبعضها للمضاربة على مخططاتهم مرتفعة السعر بما لا يطوله المواطن، مع أن أهم الحلول لتوفير أرض رخيصة توفير الخدمات ومنها الكهرباء في تلك المخططات المعروفة بمخططات السكن، التي يؤجل ربطها بالتيار الكهربائي وكأنها أصقاع بعيدة، ثم نتحدث عن فائض من الكهرباء نريد تصديره لمصر، أليست المخططات الجديدة أولى به رغم رغبة العقاريين الذين يبطئون في تنفيذ الكهرباء لأحياء في الدخل المحدود ونمار والخير وغيرها، وبعضها مثل حي المهدية طور في الثمانينيات ولم ير النور.

صاحبت اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حملة إعلامية أوصلت هذا الحدث إلى أنه في مصلحة البلدين، ونحن مع الخطوة ونرحب بأي تعاون اقتصادي عادل، فمصر غنية بالمياه وتستطيع توفير أضعاف ما تنتجه الآن من الكهرباء لبيعه علينا وعلى غيرنا، من مصادر طاقة نظيفة هي جريان المياه تستهلك من مياه النيل 20 في المائة فقط، ويمكننا شراء فائض النهر لشمال المملكة مستقبلا لو تطورت وسائل تكنولوجية لنقل المياه الفائضة عن حاجة مصر.

شركة الكهرباء السعودية أكثر شركة تلتهم إعانات الدولة والقروض دون فوائد، وهي تعلن دائما أنها تحتاج إلى تمويل مشاريع جديدة وتوسعات لكنها لا تتقدم في أمور مثل تبني الطاقة النظيفة والطاقة النووية، وتظل تعتمد على الغاز أو البترول الخام حيث تكاليف الإنتاج عالية، بينما تطورت أساليب للإنتاج الرخيص لم نأخذ بها بشكل كاف، ومنها أكبر ثرواتنا الضائعة وهي الطاقة الشمسية التي بإمكاننا توفير الإضاءة منها بكفاءة لسطوع الشمس كل أيام السنة.

أخيرا لا يمكن للشركة السعودية الموحدة للكهرباء البقاء كقطاعات مجتمعة، فلا بد أن تهيكل من جديد إلى قطاعات صغيرة لتدخل العصر في تخصصات، فمن الصعب إدارة التوليد والنقل والتوزيع مجتمعة، رغم أن الشركة إلى الآن متماسكة، فتحويلها لمجموعة شركات سيسهل عملها ويحدده كما سيتيح لبعض فروعها أن يسهم في مرحلة اقتصاد المعرفة بالبحث عن فكر جديد لتغيير طبيعة عملها وطبيعة مصادر الطاقة لديها وكل ما يعزز بنيات فروعها المختلفة، عن طريق مراكز أبحاث طاقة لاحقة في قطاعات البحث العلمي، فالشركة إلى الآن لا تمول جانب البحوث بما يكفي أو ما يتناسب مع حجمها الرأسمالي، وبإمكان الشركة الخروج من تقليديتها والتنسيق مع شركات عالمية لتغيير بناها القديمة بتحديث وسائلها لنراها تنير الصحراء بتكلفة أقل، وبأساليب تخدم مرحلة اقتصاد المعرفة.

*نقلا عن الاقتصادية