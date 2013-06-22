طرح المشاريع الكبرى للشركات الأجنبية فقط

كثيراً مايطالب المتخصصون والمهتمون بالشأن العام عند مناقشة تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع بإسناد تنفيذ المشاريع للشركات الأجنبية بسبب تشبع شركاتنا الوطنية بالعديد من العقود ولجوء البعض منها لبيعها لمقاولي الباطن وماترتب على ذلك من سوء في أعمال التنفيذ وتوقف بعضها، ونسمع دائماً إجابة المسؤولين بأن الشركات الأجنبية لا تستطيع منافسة الشركات السعودية في معظم المشاريع وأنه سبق لبعض الجهات التعاقد مع شركات أجنبية ولم تكن أفضل حالاً من الوطنية في التأخر في تنفيذ عقودها.

وكنت أتمنى أن تتضمن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر المشاريع الصادرة بقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ما يمكن جهاتنا لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة لتنفيذ المشاريع الضخمة وفق منافسات خاصة بها لكون الحقيقة التي أمامنا هي أن معظم شركاتنا الكبرى في مجال المقاولات لديها حجم كبير من المشاريع وفي مختلف المناطق، إلا انه مع أن التعاقد تم استناداً لتصنيفها وخبرتها الطويلة فإن الواقع كشف أن معظم أعمال تلك المشاريع تتم عن طريق مقاولي الباطن وبعمالة سائبة وقد أكد ذلك تأثر مشاريعهم بحملة التفتيش الأخيرة على العمالة الأجنبية وتوقف العمل عدة أسابيع ببعض المشاريع الحكومية الى أن صدرت التوجيهات بمنح مهلة لتصحيح أوضاع عمالتها.

والحقيقة الأخرى أن دخول الشركات الأجنبية الكبرى لمنافسات جهاتنا كان متاحاً بعد توفر المتطلبات النظامية لها، ولكن نتيجة العطاءات كشفت عدم منافستها للشركات الوطنية بارتفاع أسعارها وبالتالي عدم فوزها بالكثير من المشاريع، وربما يعود ذلك لأسباب الجدوى المالية للشركات الأجنبية من تنفيذ مشاريع ليست ضخمة تستحق جلب عمالتها ومعداتها للمملكة أو بسبب دقة تقديرها لتكلفة انجاز الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة بخلاف بعض أصحاب العطاءات الأقل الوطنية الذين يرون وفق خبرتهم إمكانية تمرير بعض الأعمال على أجهزة الإشراف بأقل من المواصفات مع ضمان الحصول على تمديدات العقود!

والغريب أن بعض الجهات تفتخر بتعاقدها مع شركات مقاولات تابعة لمستثمرين أجانب في مجال المقاولات يعلم الجميع بأنه ليس لديهم أي إمكانات او خبرات او معدات فكل مالديهم رخصة مستثمر أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار ومكتب فاخر وأربعة عمال ويقومون بالتعاقد مع شركاتنا الصغيرة والعمالة السائبة لتنفيذ عقودهم مع جهاتنا الحكومية ومن هنا فإنه بسبب تشبع شركاتنا بالمشاريع ومخاطر استمرارها في دخول المشاريع الجديدة وحرب الأسعار لتوقيع المزيد من العقود التي ركزت الترتيبات الأخيرة على تسهيل وسرعة التعاقد عليها أكثر من فتح المجال لشركات جديدة نتلافى من خلالها تأخر تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها منذ سنوات، فإن الحاجة تتطلب التمكين النظامي لكل جهة حكومية لتحديد مشاريعها الضخمة الجاهزة للتنفيذ فعلاً لطرحها في منافسات عامة بين الشركات الأجنبية الكبرى فقط وبحيث تكون قيمة كل مشروع مغرية لاستقدام كل شركة أجنبية لعمالتها ومعداتها، وعلى ألا يتم التعاقد إلا مع شركات كبرى معروفة لإنجاز عملها ومغادرة المملكة فور استلام المشروع بدلاً من الاستمرار في المنافسات الشكلية أو التكليف المباشر وبمبالغ خيالية لشركتين أو ثلاث وطنية على مستوى المملكة لتنفيذ المشاريع واضطرار تلك الشركات للاستعانة بشركات فردية وعمالة لتنفيذها، فالنتيجة النهائية لن تكون فقط في هدر أموال الدولة بسوء التنفيذ بل في تعرض شركاتنا المحلية لخسائر مفاجئة بسبب مخاطر التمويل وطريقة احتساب الأرباح المضللة في شركات المقاولات وعدم قدرتها على تسليم أعمالها وقد يصل ذلك لضائقة مالية تقضي على الشركة ككل وكما حدث لشركات معروفة اُتخمت بمشاريع ضخمة وتوقفت عن تسديد حقوق المواطنين ومقاولي الباطن

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.