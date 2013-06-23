مسرحية الإسمنت

تعود أزمة الإسمنت للساحة مرة أخرى غير مرحبٍ بها، وبعد أن كانت في جدة «ملكة الأزمات» انتقلت إلى الرياض دون أن توقفها أي نقطة تفتيش تجارية!!.

توالت الحلول من وزارة التجارة وتم عقد الاتفاقيات مع المصانع المحلية في تكرارٍ لفصول هذه المسرحية الربع سنوية. فلا يكاد يمر علينا ثلاثة أشهر إلا وتتكرر هذه الأزمة ليتم حلها بنفس الحلول السابقة، مما يثبت أنها أزمة مصطنعة من تجار ملُّوا الربح الحلال بعد أن اعتادوا تجارة الاحتكار و»اللف والدوران».

الإسمنت يعتبر من أهم السلع، وأي تأثُّر في سوقه أو تلاعب في توزيعه سيستغله كثيرون أسوأ استغلال، بما فيهم العم أبو محمد الذي يرغب في رفع إيجار شقق عمارته المتهالكة، وعندما سألوه عن السبب قال لهم: «إنتو ما سمعتوا عن أزمة الإسمنت؟».

*نقلا عن صحيفة الشرق السعودية.