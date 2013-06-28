يسبق شهر رمضان المبارك دائما أحاديث ونقاشات حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأصبح هذا الارتفاع (أزمة) حقيقية أو مفتعلة ثابتة في شهر شعبان، ولتكون الصورة أكثر وضوحا فإن ارتفاع الأسعار يرتبط بأسباب عديدة منها: ما يرتبط بالاقتصاد الجزئي، ومنها مايكون السبب فيه الاقتصاد الكلي، وكثير من الاقتصاديات تعجز عن حل إشكالية ارتفاع الأسعار بشكل حاسم، لأن تنوع الأسباب والحلول تتداخل فيه محاور عديدة؛ فعلى سبيل المثال من مسببات ارتفاع الأسعار التضخم المستورد، تحور الأنماط الاستهلاكية، زيادة الطلب المحلي، وعدم توفر العرض، ضعف الرقابة، وجشع التجار .

نلاحظ محليا أن الأسعار تتغير بتغير الدورة الاقتصادية، ولكن أحيانا نشهد ارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في المواد الأساسية التي تؤثر في مفهوم الرفاه الاجتماعي للأسرة، وتسبب تآكل دخل الفرد بشكل غير مباشر، ومن هنا تظهر أهمية مراقبة الأسعار عبر لجان حماية المستهلك؛ وذلك للقضاء على الزيادة (المفتعلة ) من رجال الأعمال . على الجانب الآخر هناك أسباب تحلها السياسة المالية والنقدية، ومدى تناغمها للقضاء على التضخم المستورد الذي ــ في تقديري ــ يعتبر أهم مسببات ارتفاع الأسعار في المملكة بسبب أن اقتصادنا يعتمد على الاستيراد، وبالتالي ستظل هذه الإشكالية أزلية إلى أن نغير اقتصادنا من الريعية إلى الصناعية .

كما أن ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد أكبر سلاح يستخدمه الغرب في الحد من ارتفاع الأسعار. فعندما ترتفع أسعار منتج معين بشكل غير مبرر تتم مقاطعته والتوجه إلى منتج آخر، مما يؤدي إلى ضعف الطلب، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض سعره، في حين أن ثقافة الاستهلاك المحلية تجهل أهمية هذا الدور الهام للحد من ارتفاع الأسعار .

دور المواطن والمراقب والتاجر دور تكاملي، ولنحقق استقرارا للأسعار على جميع الأطراف القيام بدورهم على أكمل وجه، والتعاون بصدق لنحافظ على مدخرات المواطنين.

*نقلا عن صحيفة عكاظ