"العربية" ترصد أبرز ملامح الاقتصاد المصري خلال عام

إستعرضت قناة "العربية"، اليوم الأحد، في تقرير أبرز ملامح الاقتصاد المصري بعد عام على إجراء انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011، وتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم.

وشمل التقرير تقديرات دقيقة حول مستوى الاحتياطي الأجنبي، الذي قدر منذ عام عند 15.5 مليار دولار، منها قرض سعودي بمليار دولار، في حين وصل خلال يونيو 2013 إلى 16 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن 12 مليار دولار من هذا المبلغ هي قروض وودائع، من أربع دول رئيسية بواقع 8 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، ومليار لكل من السعودية وتركيا، إضافة إلى 4.4 مليار تمثل قيمة السبائك الذهبية لدى البنك المركزي.

وتشير الأرقام إلى أن الاحتياطي الأجنبي الفعلي لمصر يساوي صفراً بعد استبعاد القروض الأجنبية وقيمة الذهب، في حين تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي بلغ 36.5 مليار دولار خلال ديسمبر 2010.

ودعم البنك المركزي المصري الجنيه، وهو ما بدا واضحاً في استنزاف الاحتياطي الأجنبي. ورغم محاولات الدعم الكثيرة من المركزي فقد تراجع الجنيه لأكثر من سبعة جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

تداعيات تآكل الاحتياطي طالت أصعدة أخرى، حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 30% إلى 44.8 مليار دولار في مايو 2013. وتفاقم الدين الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه بزيادة 19%.

وانعكست المؤشرات الاقتصادية سلباً على النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الذي بلغت معدلات النمو فيه 2.4%، إضافة إلى ارتفاع البطالة من 12.5% إلى 13.2%، كما قفز التضخم إلى 9% في مايو الماضي.

هذه الأرقام السلبية ضغطت بقوة على حياة المواطن البسيط، لترفع معها نسبة الفقر إلى 25.5%، إلى جانب تدنٍّ شديد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل عند حدود الـ300 مليون دولار في 6 أشهر، الأمر الذي فاقم من عجز الموازنة للعام المالي الحالي لتبلغ 29 مليار دولار.

من جهة أخرى، خفضت مؤسسات عالمية تصنيفها الائتماني لمصر 6 مرات منذ يناير 2011، بفعل توترات الأوضاع الداخلية وأجواء التوتر السياسي المشحون.

وأرجعت المؤسسات العالمية ذلك إلى التدهور المستمر في الموقف المالي للبلاد، بجانب الصدمات الاقتصادية السياسية التي تزيد خطر التخلف عن السداد، إضافة إلى عدم إمكانية التنبؤ بقدرة الحكومة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.