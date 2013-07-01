لماذا لم تتطور لدينا صناعة المساكن؟

تبنى العديد من الأنشطة الصناعية على مبدأ اقتصادي معروف قائم على أمر أساسي هو أن تكلفة الإنتاج لأي سلعة تتناقص مع الزيادة في عدد الوحدات التي تنتج منها، ومن تلك الأنشطة الاقتصادية صناعة إنتاج المساكن، أو ما يطلق عليها البيوت مسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، التي تتفق على الالتزام بمعايير تصميمية ومواصفات تنفيذية موحدة لعناصرها الإنشائية، تمنحها بموجب ذلك إمكانية خفض تكاليف الإنتاج بكميات تجارية لتلك المساكن، حيث نرى تلك المساكن تتاح في السوق بوجه عام على ثلاث صور، كل واحد منها يعكس درجة مختلفة عن الآخر في أسلوب انتاجها وتنفيذها.

الأول منها المساكن المسبق تصنيع مكوناتها، وهي التي يتم إنتاجها بجمع وتركيب تلك المكونات في موقع بناء تلك المساكن، أما ثانيها فهي المساكن المعيارية التي تتألف من وحدات قياسية متكررة، يتم إنتاجها أيضاً بجمع وتركيب تلك الوحدات القياسية في موقع إنشاء تلك المساكن، وتمثل تلك الوحدات القياسية أو المعيارية، إما الغرف، أو الحمامات، أو المطابخ، أو خلافها من الوحدات الأخرى بكل ما تتضمنه من عناصر أساسية مرتبطة بها، تجمع وتركب في الموقع المختار.

النوع الثالث هي المساكن المصنعة بشكل تام وبكافة عناصرها في مصانع خاصة بذلك، ويتم نقلها وتركيبها في المواقع المطلوبة، وتمثل ما يعرف لدى كثير من الناس بالمساكن الجاهزة. ما تتميز به هذه المساكن مسبقة الصنع، يتمثل في جانب مهم للعديد من الناس، وهو الفارق بالتكلفة بينها وبين المساكن التقليدية، التي تبنى في الموقع، وبنسبة انخفاض قد تصل إلى 50 %، هذا بخلاف الفارق في طول المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ كل منهما، حيث لا تأخذ المساكن مسبقة الصنع إلا أياماً أو أسابيع في التنفيذ، بينما تأخذ المساكن التقليدية أشهرا وقد تصل إلى عام.

ومن المزايا الأخرى كذلك توفر الخيار في إقامتها على أرض مستأجرة، حيث متاح لمن يرغب شراءها إمكانية نقلها أو فكها وإعادة تركيبها ولكن ما لا يزال عالقاً في أذهان الكثيرين، بالرغم من تغير الحقائق المتعلقة بشأنها، هو كل من الشكل غير الجذاب لذلك النوع من المساكن، وعدم توفر عنصر الأمان والسلامة بها، الأمر الذي يجعل الدفاع المدني لدينا، بسبب العامل الأخير تحديداً، لا يوافق على السماح بإقامة تلك المساكن، إلا مقرات للأيدي العاملة في مواقع الإنشاء، أو لأنشطة مؤقتة وغير دائمة، بينما نرى مقابل ذلك، هذا النوع من المساكن يمثل حوالي 15% من إجمالي الوحدات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية، يقيم فيها وبصورة دائمة نحو 18 مليون شخص، فلماذا لا تطور هذه الصناعة لدينا في جانب الأمان والسلامة بمنتجاتها، والالتزام بكود البناء الخاص بذلك، وفي ذات الوقت ترفع من مستوى لمسات الإبداع والجمال في تصميمها الخارجي لتكون بديلاً ميسر التكاليف في الحصول عليه من المواطنين، وسريعا في تنفيذه، لا يرهق في متابعته شهورا وربما سنوات كما هو الحال الآن، ويستغنى فيه عن كثير من الأيدى العاملة الوافدة وغير الماهرة في قطاع البناء، التي تستقطع نسبة لا تقل عن 30 % من تكاليف تنفيذ الوحدات السكنية التقليدية، بل وآخذة أسعارها في الإطراد، وتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في المصانع التي تنشأ أو توسع نطاق نشاطها في هذا النوع من الصناعة، الذي ظلت مساهمته متواضعة حتى الآن في تلبية الاحتياج، أو توسيع دائرة البدائل للوحدات السكنية في السوق المحلي الإسكان.

*نقلا عن صحيفة الرياض.