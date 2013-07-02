النعيمي: تخلي أميركا عن النفط السعودي أمر غير وارد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة تلعب دورا كبيرا في استقرار السوق البترولية الدولية.

وقال خلال كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن الوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية، والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل.

وأضاف أن البدائل الأخرى مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة لكنها مكلفة، مما يبقي للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفاعلية، وفقا لصحيفة "الرياض".

وأوضح النعيمي: قبل سنوات قليلة كان في الولايات المتحدة الكثير من الصخب بشأن آراء الخبراء التي تقطع بأن مخزون النفط ينفد في العالم، وأن الإنتاج النفطي قد بلغ ذروته، وأن عصر النفط قد ولى وانتهى، غير أني لم أعد أسمع الكثير من هذه الآراء في الآونة الأخيرة، ففي غمضة عين، تبدلت نذر الندرة ببشائر الوفرة، لكن الوفرة هذه المرة مدعومة بالأدلة، فليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للوقوف على تلك الوفرة.

ويتطور مشهد الطاقة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية، وهذا يدعو للسرور، وآمل أن تزيد هذه الموارد من عمق السوق النفطية العالمية واستقرارها.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ستقود التطورات المتعلقة بالزيت الصخري البعض إلى تصور أن ما يقال عن انتهاء اعتماد أميركا على الشرق الأوسط، وكل ما يرتبط بهذه المقولة، يمكن أن يتحقق، فصادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات من السعودية إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي.

وأكد على أن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، كما أن الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول هو تحليل تبسيطي سطحي، يُخلط فيه بين السياسة الخارجية الأميركية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى، فإذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة.

وأضاف أن السياسة النفطية للمملكة لا تقف عند مجرد زيادة الإمدادات عندما تكون الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بحاجة إلى مزيد من الإمدادات، فقد خرجت عام 2012 داعيا إلى خفض الأسعار، وحدث هذا بالفعل، فاهتمامنا الأول هو توازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.