بعد تمديد المهلة .. ما المطلوب؟

لا شك أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كان قرارا حكيما من قائد حكيم، فمع قرب نهاية المهلة التصحيحية بات واضحا أن القدرة الاستيعابية للقطاعات المختلفة لم تتمكن من حل مشكلة متراكمة ساهم في تصاعدها اختلال سوق العمل لفترة طويلة. فرغم أن 3.2 مليون عامل مخالف تمكنوا من تصحيح أوضاعهم إلا أن الأعداد المتبقية كبيرة جدا ولم تتمكن ليس بسبب عدم رغبة التصحيح ولكن عوائق التصحيح!

لذا أرى أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى نهاية العام الهجري الحالي سيقود إلى تنظيم سوق العمل في البلاد، وإعادة الانضباط إليه مجددا، ولعل الأهم الآن أن نفكر جديا في كيفية الاستفادة من المهلة الجديدة وكيف نعالج الأخطاء السابقة، فوزارة العمل من جانبها قامت بمنح بعض التسهيلات الإضافية، على سبيل المثال السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل رسميا في المنشآت، كما من واجبنا أن نشيد بدورها في التعامل مع المهلة الأولى في تمديد ساعات العمل، والأهم من ذلك توفير معظم خدماتها إلكترونيا، وتجربة فرع وزارة العمل بجدة خير دليل في التعامل المهني مع المراجعين ولكن هناك إشكالية ستكون عائقا في المهلة الجديدة ألا وهي طلب التفعيل لجميع المعاملات من فرع وزارة العمل مما يولد ازدحاما في أعداد المراجعين.

على الجانب الآخر لم تتمكن إدارة الجوازات من تغطية حجم الطلبات وتقديم الخدمات لكل المراجعين بالشكل المطلوب، فتعدد الإجراءات وغياب الخدمات الإلكترونية سببا تراكما في أعداد المراجعين وضعفا في الإنجاز اليومي، ولعدم تكرار مثل هذه الأحداث التي من الممكن أن تفتح بابا لضعاف النفوس في استغلالها وتشوية صورة المهلة أمام المستفيدين منها من الوافدين وابتزازهم، أرى أن تتم الاستعانة بشركات خدمات تمنح لها صلاحيات بضوابط معين ورقابة مستمرة باستخدام برامج أنظمة المعلومات الحديثة، مما يساعد في إنجاز المعاملات. كما أن فتح الدوام المسائي وأيام الإجازات سيخفف من الازدحام الصباحي.

تمديد المهلة خطوة هامة لإصلاح سوق العمل واستغلالها بالشكل السليم يعتبر تحديا صعبا لذا على صاحب العمل الاستمرار بالإصلاح بنفس الحماس والوتيرة ولا ننتظر..

*نقلا عن صحيفة عكاظ