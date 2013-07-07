ما سبب انخفاض التضخم في أمريكا إلى هذا الحد؟

تُرى كيف تعايش التيسير الكمي مع استقرار الأسعار في الولايات المتحدة؟ أو كما أسمع غالبا: ''كيف لم تتسبب طباعة بنك الاحتياطي لهذا القدر الكبير من النقود في ارتفاع معدل التضخم؟

لا شك أن التضخم كان منخفضاً للغاية. فخلال الأعوام الخمسة الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي لم يتجاوز 1.5 في المائة. كما ارتفع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم ــــ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة ــــ بمعدل لا يتجاوز 1.5 في المائة.

وفي المقابل، كانت مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من السندات الطويلة الأجل خلال هذه الفترة ضخمة بشكل غير مسبوق. فقد اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي ما قيمته أكثر من تريليوني دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهذا يقرب من عشرة أضعاف المعدل السنوي لشراء السندات خلال العقد الماضي. وفي العام الماضي وحده، ارتفع بند المخزون من السندات على موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 20 في المائة.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن النمو النقدي السريع يغذي التضخم المرتفع. وكان ذلك واضحاً للغاية خلال فترة التضخم المفرط في ألمانيا في عشرينيات القرن العشرين، وفي أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. ولكن حتى التحولات الأكثر اعتدالاً في معدل النمو النقدي في أمريكاً تُرجِمَت إلى تحولات مقابلة في معدل التضخم. ففي السبعينيات، سجل المعروض من النقود في الولايات المتحدة نمواً سنوياً بلغ في المتوسط 9.6 في المائة، وهو أعلى معدل في نصف القرن الماضي؛ وسجل التضخم نمواً سنوياً بلغ في المتوسط 7.4 في المائة، وهو أيضاً أعلى معدل في نصف قرن. وفي التسعينيات، كان متوسط النمو النقدي السنوي 3.9 في المائة فقط، وكان متوسط معدل التضخم 2.9 في المائة فقط.

ولهذا السبب، كان غياب أي استجابة تضخمية لشراء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسندات بكثافة في السنوات الخمس الأخيرة يبدو محيراً للغاية. ولكن اللغز يتلاشى عندما ندرك أن التيسير الكمي ليس الشيء نفسه مثل ''طباعة النقود''، أو بقدر أكبر من الدقة زيادة المخزون من المال.

إن المخزون من المال الذي يرتبط بشكل وثيق بالتضخم يتكون في المقام الأول من ودائع الشركات والأسر لدى البنوك التجارية. وتقليديا، كانت زيادة مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من السندات سبباً في تعزيز سرعة نمو المخزون من المال. ولكن التغير الجوهري في قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2008 كان سبباً في كسر الرابط بين شرائه للسندات وما يترتب على ذلك من زيادة حجم المخزون من المال. ونتيجة لهذا فقد اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي كمية هائلة من السندات دون التسبب في ارتفاع المخزون من المال ــــ وبالتالي معدل التضخم.

يعتمد الارتباط بين شراء السندات والمخزون من المال على الدور الذي تلعبه ''الاحتياطيات الفائضة'' لدى البنوك التجارية. فعندما يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة أو غير ذلك من الأصول مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، فإنه يخلق ''احتياطيات'' للبنوك التجارية، والتي تودعها البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه.

والبنوك التجارية مطالبة بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل حصة في ودائعها التي يمكن التحقق منها. وبما أن الاحتياطيات الزائدة على المبلغ المطلوب لم تكن تكسب أي فائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل عام 2008، فقد نشأ لدى البنوك التجارية الحافز لإقراض الأسر والشركات إلى أن يستهلك النمو الناتج في الودائع كل هذه الاحتياطيات الفائضة. وكانت هذه الودائع المتزايدة لدى البنوك التجارية، بحكم التعريف، زيادة في المخزون من المال.

وأي زيادة في القروض المصرفية تسمح للأسر والشركات بزيادة إنفاقها. ويعني هذا الإنفاق الإضافي ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ''الناتج بأسعار السوق''. وتأخذ بعض الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هيئة ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ''الناتج معدلاً وفقاً للتضخم''، في حين تظهر زيادات أخرى في هيئة تضخم. وهكذا عملت مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من السندات تاريخياً على زيادة المخزون من المال ــــ ومعدل التضخم.

وقد تغير الارتباط بين شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسندات ونمو المخزون من المال بعد عام 2008، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ يدفع فائدة على الاحتياطيات الفائضة. وقد حثت الفائدة على هذه الودائع السائلة الآمنة تماماً البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطيات الفائضة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من الإقراض وخلق الودائع من أجل استيعاب الاحتياطيات الفائضة، كما كانت لتفعل قبل عام 2008.

وبوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي من حيث المبدأ أن يحد من الإقراض التضخمي عن طريق زيادة سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة أو من خلال استخدام عمليات السوق المفتوحة لزيادة أسعار فائدة الصناديق الفيدرالية القصيرة الأجل. ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتردد في التحرك، أو قد يتحرك بقوة غير كافية، نظراً لتفويضه المزدوج بالتركيز على تشغيل العمالة فضلاً عن استقرار الأسعار.

وتصبح هذه النتيجة أكثر ترجيحاً إذا ظلت معدلات البطالة الطويلة الأجل والبطالة على ارتفاعها حتى على الرغم من ارتفاع معدل التضخم. ولهذا السبب فإن المستثمرين محقون في قلقهم إزاء احتمالات عودة التضخم، حتى ولو لم تتسبب مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي الهائلة من السندات في الأعوام الأخيرة في جلبه.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.