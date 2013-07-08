هل مراقبة الأسعار على بائعي الخضار؟

هل غلاء الأسعار من جشع التجار أم من جشع أصحاب العقار، سؤال يحتاج إلى إجابة، الأسعار في ارتفاع واذا سألنا التجار لماذا أسعاركم غالية قالوا لنا الايجارات عالية، ضعوا قانونا يحدد الايجار ثم ضعوا قانونا يحدد الاسعار، الحقيقة كلامهم صحيح، يقولون في الامثال النار ما تحرق الا رجل واطيها، وأصحاب المحال التجارية محروقون بنار ارتفاع الايجارات، حتى سوق بروة القابع بين الدوحة والوكرة إيجاراته مرتفعة وزبائنه قلائل او بالمعنى الصحيح ليس هناك زبائن الا ما ندر، التجار الله وكيلك كل واحد حاط يده تحت خده وكنه قاعد يطر عند باب مسجد، في الماضي كانت المحلات اللي في السوق أو في شارع مشيرب أو شارع الكهرباء أو شارع عبدالله بن ثاني إيجارات الباب الواحد منهم لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال هذا اذا كان الدكان جديدا وواسعا ومسلحا، اما المحلات القديمة فأعلى إيجار لا يتعدى الثلاثة آلاف فنرى محلات صغيرة لصغار التجار من خياطين وحلاقين وقصابين وخلافه ومحلات كبيرة وأسعار بضائعهم مناسبة لان زبائنهم من ذوي الدخل المحدود من الأيدي العاملة في قطر الذين رواتبهم لا تزيد عن الألف ريال وربما أقل، اما ايجارات المحلات في أيامنا هذه فوصلت الى فوق العشرة آلاف للباب الواحد، إذا كانت الإيجارات بهذا الارتفاع غير المعقول فكيف يتمكن التاجر من الكسب اذا لم يرفع سعر بضاعته؟ ومع ذلك نجد ان اكثر من ثلاثة ارباع المكسب يذهب للإيجار والكهرباء والماء والهاتف والعاملين وفي بعض الحالات تحصل الخسارة ويضيع التاجر وتضيع بضاعته، والمتضرر الوحيد هو المستهلك لأنه هو الذي يدفع الثمن. نريد من حماية المستهلك التنسيق مع ذوي الاختصاص، النظر أولا في مسألة ارتفاع ايجارات المحال التجارية وبعدها يبدأ التفكير في مراقبة الأسعار، ليست الخضراوات والمواد التموينية فقط حتى الكماليات التي أصبحت في أيامنا هذي من الضروريات يعني من الابرة إلى السيارة.. وسوالف

*نقلا عن الراية القطرية