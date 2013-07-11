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47 مليار درهم قيمة صفقات العقار في دبي في النصف الأول

المصدر: دبي - العربية.نت
نمو المبيعات العقارية يعكس القوة الاقتصادية لدبي
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كشفت أرقام قيمة صفقات البيع العقارية الموثقة في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي أنها تجاوزت أكثر من 47 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك طبقاً لما نشرته جريدة "البيان" اليوم وأظهرته معطيات المؤشر الرسمي لعمليات الرهن والبيع التابع للدائرة.

وبلغت نسبة النمو في إجمالي القيمة أكثر من 56% مقارنة بما سجلته المبيعات العقارية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي عند 30 ملياراً.

وبحسب المؤشر الذي طورته الدائرة وأتاحته في موقعها الإلكتروني لخدمة المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة فقد بلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة في الإمارة خلال الأشهر الستة الماضية 17 مليار درهم بزيادة قياسية بلغت أكثر من 100%، مقارنة بالفترة ذاتها من رهونات 2012 والتي بلغت حينها 8.8 مليار درهم.

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