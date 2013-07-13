عشرون مليون رسالة تهنئة برمضان تبادلها المواطنون والمقيمون عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ممثلة في الواتساب والتانجو والفايبر والاسكاي بي، عشرون مليون رسالة مكنت التقنية الحديثة المواطنين والمقيمين من تبادلها، مستثمرين اشتراكهم في شبكة الإنترنت دون أن يتحملوا تكلفة المكالمات أو الرسائل النصية التي اعتادوا تحمل تكلفتها في مختلف المناسبات من قبل.

العشرون مليون تهنئة التي لم تكلف المواطنين شيئا شكلت مصدر إزعاج لشركات الاتصالات التي تأبى إلا أن تكون مستفيدا من وراء أي تواصل، سواء كان في صورة مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو شبكة إنترنت، ولأنه لا يكفيها ما تحصله من رسوم الاشتراك في الإنترنت، فقد عدت استخدام المواطنين والمقيمين لبرامج التواصل الاجتماعي خسارة لها، وخسارتها أنها لم تكسب ما اعتادت أن تكسبه طوال السنوات المنصرمة من مكاسب مضاعفة تتمثل في شبكة الإنترنت من ناحية والمكالمات والرسائل النصية من ناحية أخرى.

شركات الاتصالات تخشى على مستقبلها من استخدام وسائل التواصل، ولها الحق أن تخشى ما دام هذا المستقبل متخلفا عن وسائل التواصل الحديثة ومتوقفا عند الطرق التقليدية المتمثلة في المكالمات والرسائل النصية، وليس من حق تلك الشركات أن تقف حجر عثرة يحول دون استخدام المواطنين والمقيمين للوسائل الحديثة في التواصل لمجرد أنها تريد أن تحقق أرباحا بإكراه المواطنين والمقيمين على استخدام وسائلها التقليدية المدفوعة التكلفة.

إن شركات الاتصالات بمحاولتها عرقلة التقنية تشبه صاحب قافلة من النوق يقف ضد استيراد واستخدام السيارات؛ لأنه يعرف أنها سوف تحيل نوقه إلى الاستيداع، وسوف تتسبب له في خسائر تشبه الخسائر التي منيت بها شركات الاتصالات عندما تجاوز الناس وسائلها التي أصبحت بدائية وتقليدية واستثمروا الوسائط الحديثة التي مكنتهم التقنية من استخدامها.

على شركات الاتصالات أن تفكر جديا في تطوير أدائها واستثمار كافة الإمكانات، بدل التباكي على الخسائر التي تلحقها بها الوسائط الحديثة، وعليها أن تعلم كذلك أن سعيها لتعطيل برامج التواصل الاجتماعي لن يجدي نفعا، فمقابل كل برنامج يتم تعطيله يكتشف الناس عشرة برامج جديدة للتواصل، يمكن لهم أن يتواصلوا بواسطتها، ويبعثوا من خلالها رسالة مواساة لشركات الاتصالات.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.