التمديد.. استشعار للجوانب الإنسانية

استشعارا للجوانب الإنسانية والأخلاقية للتعامل مع المقيمين، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ بإعطاء مهلة أخرى للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل لتصحيح أوضاعهم، نظرا لمطالبة العديد من رجال الأعمال والمواطنين والغرف التجارية والصناعية وقنصليات عدد من الدول التي لديها عمالة في المملكة.

وهذا التمديد سيمكن العديد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بتصيح أوضاعهم، وسينعكس ذلك على انتعاش الأسواق، وانخفاض تكلفة العمالة وخاصة المنزلية منها. مع العلم أنه كان هناك ركود في الأسواق المحلية.

وأغلقت بعض المحال وارتفعت بعض أسعار السلع والخدمات، ولكن بعد التوجيه بالتمديد من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، تم قبول ذلك الأمر بترحيب وفرح لدى كثير من العمالة، وهذا يتطلب من الشركات والمؤسسات الخاصة الالتزام بتعديل أوضاع العمالة المخالفة لديها والتعاون مع الدولة في تصحيح أوضاع العاملين لديها خلال المدة المحددة والتي تنتهي بنهاية العام الهجري حتى تصبح بلادنا خالية من العمالة غير النظامية، ويستتب الأمن في بلادنا العزيزة .

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.