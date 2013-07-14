"النقد" يشيد باقتصاد السعودية ويطالب برفع أسعار الطاقة

أثنى "صندوق النقد الدولي" على الأداء القوي للاقتصاد السعودي، وكذلك الدور الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي، معتبراً أنها الأفضل مساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي من بين الاقتصادات العشرين الكبار في العالم، كما توقع الصندوق أن يواصل القطاع الخاص في المملكة نموه القوي على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي دفعت إلى التوقع بأن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً أقل من ذلك الذي سجله العام الماضي.

وخلص صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية للاقتصاد السعودي، بموجب المادة الرابعة، إلى أنه إضافة إلى كون الاقتصاد يتمتع بقوة عالية، فإن المملكة تلعب دوراً مهماً في دعم الدول النامية، وكذلك تقوم بالدور الأهم في ضبط الاستقرار في أسواق النفط العالمية، فضلاً عن أن "نمو الائتمان لا يزال قوياً في المملكة، والجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية، مع البدء في تطبيق معايير بازل 3 في يناير 2013"، بحسب ما جاء في بيان للصندوق تلقت "العربية.نت" نسخة منه.

وحث الصندوق، بناء على توصيات خبرائه الذين زاروا المملكة، على رفع الدعم الحكومي عن الطاقة ورفع أسعارها تدريجياً، معتبراً أن نتائج ذلك ستكون إيجابية على الاقتصاد، شريطة دعم محدودي الدخل والفقراء من أجل حمايتهم من الارتفاع في الأسعار.

وقال بيان الصندوق: "إن زيادة أسعار الطاقة ستساعد على كبح نمو الطلب عليها، وسيتمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام. وفي هذا السياق، ستحتاج شرائح السكان الأقل دخلاً إلى الحماية من آثار ارتفاع الأسعار".

كما أثنى الصندوق وخبراؤه على الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في سوق العمل، ورأى أنها تأتي في سياق مكافحة البطالة وفي إطار الجهود لتوظيف الشباب السعودي، مشيراً إلى أن "السكان السعوديين صغار السن الذين تتزايد أعدادهم بسرعة يمثلون فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة".

وقال البيان الصادر عن الصندوق إن "هناك إصلاحات جارية لدعم توظيف العمالة، كما يجري تدعيم سوق الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلها ستساعد على معالجة التحديات الراهنة".

ورحب الصندوق بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان، مشيراً إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، كذلك نبه الصندوق إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي.

وأشار المديرون إلى ما تحقق من تقدم كبير في تحسين الإحصاءات الاقتصادية، لكنهم رأوا إمكانية إدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال، مشيرين إلى الاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" باعتباره هدفاً مهما.ً