وزير البترول المصري السابق: 80% من الدعم يذهب للأغنياء

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إنه يجب تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية مرة أخرى، حيث إن 80% من الدعم يذهب للطبقات العليا، ولا يذهب للفقراء ومن يستحقوه، وأن 25% من منتجات البترول تباع فى السوق السوداء.

وأكد المهندس كمال إنه لم يعرض أحد عليه تولي وزارة البترول مرة أخرى بشكل رسمي، وإن كان رئيس الوزراء يقوم بالنقاش مع الأسماء المرشحة للوزارة غداً.

وأضاف كمال لبرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" مساء اليوم السبت، أنه فى حالة عرض الوزارة علي سأعرض على المسؤولين ترشيح أسماء أخرى لتولي الوزارة في قادم الأوقات.

وتابع المهندس أسامة كمال "ليس لي أي انتماء حزبي لأي جهة أو تيار، ولكني شخص مستقل، وفي أثناء عملي في عهد الإخوان لم يكونوا متعاونين معي، بل على العكس كانوا يصدرونا فى كل الأزمات السياسية".

وأضاف كمال طالبنا منذ فترة بتطبيق الدعم بالكروت لمن يستحق، وكنا نريد أن يصل الدعم لمن يستحقة على غرار البطاقات التموينية، ولكن القيادة السياسية رفضت وقتها بسبب الانتخابات.

وأكد على أهمية تحديث قطاع المنشآت الصغيرة، وذكر أن سبب انخفاض قيمة الجنيه المصري نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة في استخدام الطاقة، وتعتمد الطاقة في مصر على 90% من البترول و10% على الطاقة المتجددة وهذه الطريقة لا توجد إلا في مصر.