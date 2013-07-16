أغلى منزل في أميركا.. معروض للبيع بـ١٩٠ مليون دولار

بين الحين والآخر يطالعنا منزل في بقعة ما في العالم كأغلى بيت على الإطلاق.. ولعل آخرها منزل في أميركا لم يكن على لائحة البيع منذ أكثر من مائة عام، وفقا لصحيفة الحياة.

المنزل الذي يطل على البحر في غرينيوتش، والموجود في ولاية كونيكتيكت الأميركية، يحتوي على غرف طعام وجلوس واسعة، في كل منها موقدة، إضافةً إلى مكتبة ضخمة و12 غرفة نوم. طرح للبيع بمبلغ ١٩٠ مليون دولار، وقد يزيد سعر المنزل إذا ما وجد عروضا وطلبا أكثر عليه.

وبحسب موقع "رادار أونلاين" فإن المنزل بني عام ١٨٩٦، لكنه يعرض للمرة الأولى للبيع منذ عام ١٩٠٤ أي قبل أكثر من ١٠٩ سنوات.

وذكر الموقع أن المنزل يتميز بإطلالة ساحرة متفردة عن غيرها، فبالإضافة إلى الغرف الكثيرة، فإن المطبخ يقع في القبو وهو مصمم بهذه الطريقة لأنه في السنة التي بني فيها المنزل، كان طاقم خاص يهتم بالطبخ وليس مالكو المنزل.

ويوجد في العقار منزل للضيوف مؤلف من 3 غرف نوم، إضافةً إلى منزل آخر يطل على حوض سباحة كبير جداً.

كما يتضمن العقار ملعب تنس، ومساحات خضراء شاسعة، إضافةً إلى منزل خاص مصمم للحفاظ على البيئة.