السعودية توقف استقدام الإثيوبيات بعد انتشار جرائمهن

أعلنت وزارة العمل في السعودية، الأربعاء، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا. وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي سياق متصل، دعا سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، في وقت سابق على قناة "العربية" إلى ضرورة إيقاف الاستقدام من دولة إثيوبيا فوراً، بعد ازدياد نسب جرائم القتل ضد الأطفال في المملكة منذ فتح باب الاستقدام من إثيوبيا.

وطالب البداح بضرورة وجود عيادات نفسية للعمالة للتأكد من صحتهم العقلية والنفسية، مشيراً إلى أن الفحص النفسي أهم من السريري لأن المريض النفسي قد يقوم بالكثير من المشاكل وجرائم تصل الى حد القتل.