صندوق للعائلة

بقدر ما نسعد برمضان.. وروحانية شهر رمضان.. بقدر ما تتعرض «جيوبنا» لحملة من «الانهيار» و «التداعي» .. وسامح الله «حريمنا» و «أخواتنا» و«بناتنا» ..

•• فهن وإن كن يستاهلن أن نلبي كل طلباتهن .. وبعضها وللحق لصالحنا .. وينفق على إعادة إصلاح أو تأهيل منازلنا .. بما يليق ويحسن مظهرها العام .. إلا أنهن يبالغن في بعض الأمور كثيرا .. وكثيرا جدا .

•• أقول هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته .. لأنني سأجني ثماره .. عتبا .. أو لوما .. في داخل بيتي .. مع أن من فيه من أقل الناس مطالبة حتى بحقوقهم .. ولكننا نحن الصحفيين لا نتحدث في الغالب إلا عما يشكو منه الناس «ويدوخون الدوخات الست» منه .

•• ها .. هل عالجت الموضوع مع المدام والعيال ؟! أرجو ذلك ..؟!

•• وعلى أي حال .. فإن لدي اقتراحا أعرف أنه لن يكون مقبولا ولكنني لن أتردد في طرحه ..

•• ماذا لو أسس كل بيت صندوقا في داخله لوضع ربع دخل العائلة الشهري فيه .. ويصرف وفقا لأسس وقواعد وضرورات محددة .. تتناسب مع حاجة كل بيت .. وتوجه له الأموال التي نصرفها على الأفراح .. و «الفخفخات» والمظاهر الكذابة .. ويستفيد منها أضعف أفراد العائلة دخلا أو مستوى معيشيا .. كما توجه لتغطية مصاريف الكوارث والأزمات التي تهم بالعائلة .. أو توجه، بعد فترة، لمشروع يخدم أفراد العائلة ويعزز تلاحمها ..

•• لو فعلنا ذلك .. ربما نشجع الدولة على أن تقدم معونة سنوية لـ «صندوق العائلة المقترح» هذا .. وربما لفكرت في مساعدة المجتمع على إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ وساهمت في تلبية أهدافه ..

•• فما رأيكم .. دام فضلكم ..

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لحظة

•• أجمل لحظات العمر .. لا تأتي إلا بعد عناء.

*نقلا عن عكاظ