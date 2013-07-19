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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل نحتاج إلى بنك للفقراء؟

ولكن ما الغاية التي يستهدفها مثل هذا البنك؟ يقول البروفيسور البنغلاديشي والمصرفي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2007 ومؤسس بنك الفقراء الشهير «جرامين»: إنّ فكرة البنك هي مساعدة الفقراء بإقراضهم مساعدات وسلف صغيرة في حدود 20 - 500 دولار أو أكثر قليلا على أن تسدد يوميا أو أسبوعيا أو شهريا.. ويضيف أنه أثناء زيارة له للسعودية حدثه أحد التجار عن استعداده لإقامة بنك مشابه لجرامين، إلا أنّه بعد فترة عدل عنها معتذرا بحساسية كلمة فقراء في المجتمع السعودي، وهو عذر غير مقبول، ونحن نتصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال لكي لا تواجه الواقع، فالفقر موجود في دول العالم، واعترف بذلك مسؤول في مستوى عال من المسؤولية ان عندنا فقراء، ولهذا فمن الغفلة التهرب من مواجهة الواقع، والدكتور يونس نفسه يقول إنّ الفقر ليس مخجلا لهذه الدرجة، ولكنّ الصمت دون فعل ايّ شيء لتغييره هو المخجل، وما دام أن الشيء بالشيء يذكر فإنّ سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز أطلق عبر برنامج (أجفند) ثمانية بنوك للتمويل الصغير في العالم العربي آخرها في فلسطين، ولا أعرف لماذا لم يطلق مثل هذا البرنامج في السعودية، خاصة وأنه كما عرفته عن كثب وطني ضحّى من أجل وطنه بالغالي والنفيس، فلعله يؤسس بنكا للفقراء في السعودية.

*نقلا عن الرياض

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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