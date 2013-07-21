شركات بريطانية بدول عربية تتلقى تدريبات لمكافحة الإرهاب

تعتزم الحكومة البريطانية فرض دورات تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب على الشركات التي لديها أعمال في العالم العربي، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف - كما قالت الخارجية البريطانية - إلى حماية العاملين بهذه الشركات.

وقال وزير الخارجية البريطانية، وليام هيج، إن الحكومة تريد من المنظمات والشركات البريطانية التي تعمل في أماكن خطرة من العالم أن تكون لديها القدرة على التعامل مع أي هجوم إرهابي قد يستهدف موظفيها، مثل أزمة الرهائن التي حدثت في الجزائر بداية العام الحالي.

ويخطط المسؤولون في الخارجية البريطانية لإجراء دورات تتضمن تدريبات عملية للعاملين في الشركات التي يمكن أن تتعرض لهجمات إرهابية، سواء تضمن هذه الهجمات اختطاف رهائن، أو كانت بحجم ومستوى أقل.

وتقول جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن فكرة المشروع بدأت في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له شركة BP في الجزائر بداية العام الحالي، حيث انتهى بمقتل 39 رهينة أجنبية مع حارسهم الجزائري.

وبحسب البيان الصادر عن هيج فإن "الهجوم في الجزائر بداية العام الحالي سلط الضوء على التهديدات التي تواجهها الشركات البريطانية في الخارج، وكذلك الأفراد، ولذلك فإن على الشركات والمنظمات البريطانية أن تتقدم من أجل المشاركة في دورات تدريبية بمكافحة الإرهاب ستنظمها وزارة الخارجية، كما سيتلقى المسؤولون في هذه الشركات تدريبات وتمارين تتعلق بالأزمات".

وبحسب البرنامج المعد من قبل الخارجية البريطانية فإن مسؤولي الشركات والمنظمات الذين سيخضعون للتدريب سيتم إعطاؤهم مجموعة من السيناريوهات لهجمات محتملة، ويتم تعليمهم كيفية التعاطي مع كل موقف، ومع كل مرحلة من مراحل تطور الموقف ذاته، بما يضمن أن يتصرفوا بصورة صحيحة في حال التعرض لهجمات إرهابية.

ويأتي إعلان الخارجية البريطانية عن هذا البرنامج بعد أيام أيضاً على المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن أن مجموعات مسلحة في سوريا أيضاً تستهدف عمال الإغاثة البريطانية وبعض العاملين الأجانب، وهو الأمر الذي ربما يكون قد عجل من دعوة الخارجية البريطانية لهذه الشركات من أجل تلقي دورات تدريبية قبل المغادرة لممارسة المهام والأعمال في الخارج.

يشار إلى أن لدى الشركات البريطانية استثمارات ضخمة في العالم العربي، كما أن لدى شركة "بريتش بيتروليوم" استثمارات ضخمة في العالم العربي، بما في ذلك بالجزائر التي تأثرت فيها عملياتها بعد الهجوم الذي تعرضت له في يناير الماضي.

وفي أيار/مايو الماضي أعلنت BP أن اثنين من مشاريع الغاز الرئيسية التي تعمل بها في الجزائر تأخرا بسبب التكاليف العالية للأمن والسلامة في المنطقة.