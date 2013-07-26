لا شك أن مطالب المواطنين في مجال النهوض بملتزمات الحياة أمر جوهري يُسهم في التوازن الاقتصادي والأمني والاجتماعي، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار الصاعدة، الذي يقابله جمود في الرواتب، مما قد يسبب خلالاً في هرم ماسلو.

لا حديث للناس في المجالس الواقعية والافتراضية إلا عن المطالبات بزيادة الرواتب، وهذه خطوة حضارية وفي غاية الرقي.. يبدو أن هناك فجوة بين من يحيط بصاحب القرار والمستفيد من القرار، فالذي وُلد وملعقة الذهب في فمه يقول الراتب يكفي ونص! والذي لا يعرف معنى تاريخ 25 من كل شهر فهو بالتأكيد يقول الراتب يكفي ونص! والذي لم يطرق أبواب البنوك ومكاتب التقسيط يقول أيضاً الراتب يكفي ونص! والذي ينتظر الأرض والقرض للخروج من أزمة الإيجار بلا شك يقول الراتب يكفي ونص! والذي تستقبله المستشفيات في مشارقها ومغاربها بالخدمات الممتازة فيقول الراتب يكفي ونص!

لا أحد يزايد على طيبة وكرم ونُبل والدنا الملك عبدالله –حفظه الله– ونحن على ثقة أنه لن يترك شعبه بين سندان ارتفاع الأسعار ومطرقة ضعف الرواتب.. نأمل أن تنهدم الفجوة وأن يتقي الله كل من يقول إنه لا حاجة للزيادة.. أمرِّر نصاً للشاعر المبدع عثمان المجراد رداً على كل من يقول إن الراتب يكفي ونص.. تقول أمي: أص ولا كلمة ! لا أنت موظف لص ولا ولد نعمة !!

*نقلا عن الشرق السعودية