مؤسس "فيسبوك" يجني أكثر من 3 مليارات دولار في يوم واحد

ارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ 3.8 مليار دولار أمس الأول، مع ارتفاع سهم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك %30، ليصل الى أعلى مستوى له منذ أواخر شهر مايو من عام 2012.

وصعد سهم فيسبوك بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح وإيرادات في الربع الثاني من العام الحالي بأعلى من التوقعات، نتيجة لجذب الشركة لمزيد من المعلنين لخدماتها للهواتف النقالة.

وشهد سهم فيسبوك ارتفاعاً خلال تعاملات أمس، بحوالي %30، أو 7.85 دولارات، ليغلق عند 34.36 دولار، ورغم ذلك لا يزال السهم منخفضاً بـ%9.6 عن سعر الطرح الأولي عند 38 دولاراً.

ودفعت تلك المكاسب زوكربيرغ، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لفيسبوك (29 عاما) للمرتبة الثانية والأربعين وفقاً لترتيب مؤشر وكالة بلومبرغ للمليارديرات، بصافي ثروة بلغ 16.8 مليار دولار.