السعودية ترسي مشاريع تنموية بـ79 مليار ريال خلال 2013

كشفت إحصاءات صادرة عن البنك الدولي و"ميد" و"ستي قروب" و "جدوى" عن ترسية السعودية لمشاريع طاقوية وبنى تحتية وصناعية تفوق قيمتها 79 مليار ريال خلال النصف الأول من 2013، بفعل ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية وبقائها فوق 100 دولار للبرميل.

وأشارت التقارير إلى أن وتيرة نمو الإنفاق على المشاريع التنموية ستزيد خلال العام الحالي بنسبة 2% عن معدلاتها في العام الماضي، مرجعة ذلك إلى استمرار أسعار النفط في معدلات تفوق ما هو مقرر في الميزانية، إضافة إلى إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في المملكة لما تمتلكه من مناخ استثماري متميز وقوة في الاقتصاد وملاءة مالية وتوفر في السيولة لدى الممولين، ما يساهم في قيام مشاريع عملاقة تساند النهضة الصناعية الكبيرة التي تعيشها المملكة، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وأرجعت التقارير تنامي المشاريع الصناعية والطاقوية في المملكة إلى متانة اقتصادها وعدم تأثرها بتبعات الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات عدد من دول العالم، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار في تقريره الأخير إلى أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، ما شجع المستثمرين على التوجه للسوق السعودي بحثا عن الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتوقعت بعض النشرات المالية المتخصصة احتمال تراجع وتيرة نمو الإنفاق على المشاريع في المملكة خلال السنوات القادمة، حيث قدرت أن تكون نسبة النمو خلال العام القادم 2014 لا تتجاوز 1.4% وإذا ما تحقق ذلك فإن هذا التراجع يكون لأول مرة منذ 2002.

إلى ذلك تراجعت أسعار النفط في نهاية التداولات الأسبوعية متأثرة ببيانات تشير إلى أن الصين سجلت أدنى مستوى لها في 11 شهراً في يوليو، وكذلك ضعف في سوق الوظائف الأميركية، وهو ما يثير قلقاً من تباطؤ نمو الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى 107,16 دولار للبرميل، فيما أغلق خام وست تكساس عند سعر 104.49 دولار للبرميل.