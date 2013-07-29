ريال معدني أم ورقي؟

طبعا صدر نفي من مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص أي إلغاء الريال الورقي واعتماد المعدني، ولكن المدهش قبل الصدور للنفي, ان الكثير اخذ بهذا الموضوع بجانب السلبي وكأنه كارثي, والحقيقة "كافتراض" نجد أن الدول ذات الاقتصاديات القوية "كألمانيا" أو غيرها الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية, داخليا أي كاقتصاد محلي, لا تشعر كثيرا بقوة أو ضعف الاقتصاد إلا من خلال حالة "التضخم" وهذه الدول الان لا تعاني التضخم غير المنطقي أو خارج المألوف, بل هي من أقل الدول باعتبار حالة "الركود" الاقتصادي التي تعاني منه.

ثقافة هذه الدول "أساس" مهم في تعاملات الناس بالعملة المعدنية, فهم يتعاملون معها بأصغر الوحدات "البنس أو السنت" ونجدها من خلال التداول اليومي, فهل هذه الدول اقتصاديا أضعف من اقتصاد المملكة حتى في حالة ضعفها الان؟ الحقيقة تقول لا كمجمل اقتصادي لا اتحدث عن ارصدة نقدية. إذا هي ثقافة "التعامل" المالي, فكل شيء له "قيمة وثمن" كعرف اقتصادي متداول ومهم, حتى للتوضيح أننا لا نلقي أهمية وقيمة للعملات المعدنية "هللة وربع ونص" لأننا نعتقد أنها بلا ثمن وقيمة, رغم أن حملات "بندة والعثيم كمثال" بالتبرع بالباقي جمعت ملايين للجمعيات, فهل يكفي أن نقدر قيمة "المعدن" ولا نكتفي به بقيمة "علك" كباقي لكل متعامل وعميل لبقالة او سوبر ماركت.

اقتصاديا, طبعا ريال ورقي اعلى من قيمته قد يكون الان, وهذا مبرر أيضا للتغير للمعدني فهو مكلف فهو ليس ورقة عادية بل تحتاج تقنية وعملا كبيرا خشية التزوير أو التحوير, وتداول الريال هو الأكثر استخداما واستهلاكا فيكون عرضة للتلف وبالتالي التجديد المستمر والمكلف, ايضا القيمة الشرائية له انخفضت فتقل الحاجة له وهو مكلف ولا مبرر لاستمراره بكثرة وقد يفرض فئات جديدة مثال فئة "الريالين" وهي اكثر استخداما وتسعيرا للكثير من السلع والخدمات, ورغم ان قناعتي "بمنظور اقتصادي" أننا بحاجة إلى إعادة النظر بالعملة "الريال" كفئات, وتقديري أننا نحتاج فئة "الريالين ورقيا", ونحتاج أيضا فئة "النصف ريال ورقيا" لسبب أن المعدني تكلفته ايضا عالية, وايضا عرضة للضياع, والتداول الضعيف للنصف ريال بسبب أنه معدني ولا أحد يريد حمل هذه الفئة في جيبه او وضعها في حقيبة او سيارة, الضياع أقرب له, فالورقي هو الأفضل للتداول.

وعليه يجب أن يكون هناك توفير لهذه الفئات من العملات, ولكن يجب أن نقر, أن ارتفاع التضخم يقلل من استخدام العملة ذات القيمة "الأقل" ولكن يجب مراعاة فئات المجتمع من هم الأكثر؟ هي المتوسطة والأقل, وهم أكثر من يستخدم هذه الفئات ويهتمون بها ويعتبرونها ذات قيمة مهمة, وحتى الأغنياء والقادرين ولكن بأهمية اقل غالبا. فئات العملات هي تعكس "ثقافة مجتمع" و"قيمة اقتصاد" وليس مجرد قراءة واحدة أنها سلبية ليس بالضرورة.

*نقلا عن صحيفة الرياض.