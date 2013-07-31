"أوريدو قطر" تربح 7.6 مليار ريال قطري بالنصف الأول

حققت شركة الاتصالات القطرية "أوريدو" Ooredoo نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول من 2013 بنسبة 4.7% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

ووصلت إلى 17.1 مليار ريال قطري (كانت 16.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2012)، حسبما نشرت بوابة الشرق القطرية، كما وصلت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة 92 مليون عميل وفي 30 يونيو 2013 (كانت 84 مليون عميل في النصف الأول من 2012)، وشكّل ذلك نمواً في عدد العملاء بنسبة 10% في هذه الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتلك الفترة فقد انخفضت بـ1.7% عمّا كانت عليه في السنة الماضية ووصلت إلى 7.662 مليون ريال قطري (كانت 7.798 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2012).

فيما وصل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في نهاية النصف الأول 2013 إلى 45% (كان 48% في النصف الأول من 2012).

وارتفع صافي الربح المخصص للمساهمين إلى 1.731 مليون ريال قطري يمثل زيادة بنسبة 28.1% عمّا كان عليه في النصف الأول من 2012 (كان 1.352 مليون ريال قطري في النصف الأول 2012)، ويتضمن ذلك زيادة مساهمة المجموعة في آسياسل والوطنية.