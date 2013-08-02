مشروع تغيير مجتمع

داخل العاصمة، وبطول 176 كيلومترًا، وعدد 132 محطة، وبستة مسارات، بستة ألوان، أحمر، وأزرق، وأصفر، وأخضر، وبرتقالي، وبنفسجي، تم ترسية مشروع قطار الرياض، بقيمة 84 مليار ريال، على ثلاثة ائتلافات: باكس، وفاست، ونيوموبيليتي، بعد عدة ائتلافات عالمية تقدمت للمنافسة على تنفيذ المشروع، وأخضعت عروضها الفنية، والمالية، لعمليات تحليل تحت إشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة 80 خبيرًا من مختلف أنحاء العالم يمثلون جميع تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وانتهت إلى اختيار العروض الأنسب، وتتشكل الائتلافات الثلاثة الفائزة من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ11 دولة من مختلف قارات العالم، أمريكية، وألمانية، وإيطالية، وإسبانية، وبريطانية، شاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في باريس، لندن، واشنطن، فرانكفورت، سان فرانسيسكو، سنغافورة، هونج كونج، سيدني، فانكوفر، تورنتو، وبرشلونة.

طبعًا قيمة المشروع، بدون نزع الملكيات، حيث تم تحديد 32 موقعًا لنزع الملكيات التي يمر بها قطار الرياض، ولم نعرف قيمتها بعد، ولكن لن تكون عائقًا في سير المشروع، وعمومًا في كل العالم، محطات المترو، أو محطات القطار الداخلي، مدن تحت الأرض، فيها حيوية، وحركة، وتجارة 24 ساعة، مطاعم، ومواقف، ومكتبات، وانتظار، ومرافق، واستراحات، يعني ستشهد العاصمة الرياض تحولاً جذريًّا في حياتها، من السكك الأسفلتية السوداء، لمحطات تعج بالحياة والتكييف والخضرة والماء، فما هو الحافز للتحوّل للحياة الجديدة؟ طبعًا الراحة، والسرعة، والخروج من اختناقات الرياض، سيكون دافعًا لاستخدام القطار، لكن تفكر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنها تعكف على فكرة رفع أسعار الوقود ضمن تلك الحوافز، لتشجيع النقل العام.

مترو دبي، استغرق أربع سنوات، وكلف 15,5 مليار ريال، ويضم 77 محطة، بطول 166 كيلومترًا، ولكن الأشهر في العالم اندرجرانوند لندن، 400 كيلومتر، و275 محطة، ولكن عمره أكثر من مئة عام، أمّا مترو القاهرة، فقط 45 كيلومترًا، و42 محطة، وكلف 4,5 مليار ريال، ممّا يعني أن قطار الرياض، من أكثر المشروعات كلفة، ولكنه بالمقابل يكون من أكثر المشروعات تأثيرًا في تركيبة المجتمع السعودي، وتغيير حياة السعوديين، وليس مجرد طريقة تنقلهم.

نقلا عن المدينة