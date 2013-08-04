عودة العمالة التايلندية

من بيانات البنك الدولي عن تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة يتضح بأن تحويلات العمالة التايلندية عام 2011م قد بلغت 421 مليون ريال، وأن عدد العاملين يتجاوز 23 ألف عامل (عاملة)، وبمتوسط شهري قدره 1490 ريالا.

المعروف، ومنذ ثلاثين عاما، أن الاستقدام من هذا البلد مقفل، وبالتالي كيف توفر هذا العدد من العمالة من هذه الجنسية، حتى على فرضية أنهم (سياح) كيف تسنى لهم تحويل هذه المبالغ إلى بلادهم وبصفة شهرية؟

ثمة احتمالات ثلاثة:

الأول أن هذا العد موجود قبل المنع، وعلى فرضية أن العامل الذي قدم إلى البلاد كان عمره آنذاك 30 عاما، فإنه يكون قد وصل اليوم إلى سن التقاعد (60 سنة)، ورغم أنه احتمال غير وارد، إلا أنك لا تستطيع أن تقطع باستحالته.

الثاني أن المعلومات الواردة من البنك الدولي خاطئة ومغلوطة، سواء ما يتعلق بالعدد أو حجم التحويلات التي بلغت 112 مليون دولار عام 2011م، ولو صح ذلك فإنه يكون (بنك خرطي)، وليس بنكا دوليا.

الخيار الثالث أن هناك استثناءات لقرار منع الاستقدام، ولو صح هذا الاحتمال تكون المعاملة الوطنية حتى في العمالة غير عادلة، وأن الناس طبقات في طريقة الحصول على التأشيرات، وهذه احتمالية أنزه وزارة العمل عنها.

يتبقى فك هذا اللغز المحير.. فهل يتفضل المتحدث الرسمي لوزارة العمل بالإجابة عليه.. وهل هم عمالة حقيقية أم سياح أم معتمرون أم خلاف ذلك كله!!.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.