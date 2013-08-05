سوق السعودية تواصل اختراق أعلى مستوياتها في 5 سنوات

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم اختراق مستويات جديدة لأول مرة منذ 5 سنوات متجاوزاً مستوى الـ8000 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ سبتمبر من 2008.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم عند مستوى 8072 نقطة، بمكاسب 1.26%، ونجح عدد من الأسهم في الإغلاق عند أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً من بينها البلد والحكير واللجين بالإضافة لسهم موبايلي.

ولم يكن مؤشر سوق السعودية الوحيد الذي تجاوزت أعلى مستوياته قبل 5 سنوات، حيث لحقه مؤشر سوق دبي المالي الذي أغلق في نهاية تعاملات اليوم متجاوزاً مستوى الـ2654 نقطة، بعد أن أضاف مكاسب بنحو 1.17%.

وقال المدير المالي الأول في مصرف QUANTUM أحمد ناصر إن الارتفاعات التي تشهدها أسواق المنطقة تعتبر إشارة قوية على ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية.

وبلغت قيمة تداولات اليوم بنهاية التعاملات في السوق السعودية 6.3 مليارات ريال، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصعود الذي تشهده السوق خلال الوقت الحالي، وأنه يؤسس لقفزات جديدة.

وأضاف المدير المالي الأول في مصرف QUANTUM أحمد ناصر في مقابلة مع قناة "العربية"، أن أسواق المنطقة تعيش الآن في مرحلة التقبل, وهي المرحلة التي تشهد تحسنا للأداء حيث تستقبل فيها الأسواق السيولة.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية بنهاية تعاملات اليوم إلى أعلى مستوى منذ أكثر 5 سنوات، وأغلق عند 9782.8 نقطة.

أما مؤشر سوق أبوظبي، فيتداول حالياً عند أعلى مستوياته منذ 52 شهراً، حيث أغلق اليوم عند مستوى 3926 نقطة.