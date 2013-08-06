موقع أمازون يشتري "واشنطن بوست" بـ250 مليون دولار

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جيفري بيزوس، مؤسس موقع أمازون دوت كوم، وهو أكبر موقع للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بصدد دفع 250 مليون دولار لشراء شركة واشنطن بوست المالكة للصحيفة وأصول صحيفتها.

وسوف يصبح بيزوس، الرئيس التنفيذي للموقع، المالك الوحيد للصحيفة الإخبارية وموقعها الإلكتروني. وقالت واشنطن بوست إن موقع أمازون، ومقره سياتل، لن يكون له صلة بعملية الشراء.

وسوف تواصل بقية قطاعات الشركة الأم العمل تحت الإدارة الحالية وتحت اسم "لم يتم حسمه بعد" لكنه لن يتضمن "بوست".

وشركة بوست في أيدي عائلية منذ تأسيسها في عام 1877. وكان سبب شهرتها هو الكشف عن فضيحة ووتر جيت عام 1972 التي أرغمت في نهاية المطاف الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون أن يصبح الرئيس الوحيد الذي يستقيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وتأتي الصفقة المفاجئة بعدما أعلنت شركة نيويورك تايمز عن بيع صحيفة بوسطن جلوب مقابل 70 مليون دولار وتمثل مؤشرا آخر على التحديات التي لم يسبق لها مثيل التي تواجهها الصحف مع تراجع عائد الإعلانات وعدد القراء.