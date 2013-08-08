ما فائدة التعداد؟

يُعنَى التعداد العام للسكان والمساكن بجمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان «وتضيف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية على موقعها الإلكتروني ضمن تعريفها بالتعداد وأهدافه».. يهدف التعداد إلى توفير متطلبات الدولة وحاجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية التي تتطلبها خطط التنمية، كما يهدف إلى توفير إطار حديث لكافة الأبحاث والإحصاءات المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة، وكذلك إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق فيه لإجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ولكن لنقف «كثيرا» عند ذلك التعريف «الرسمي»، ولنطرح عددا من التساؤلات «البريئة» التي لا يمكن أن تمر مرور الكرام على «أبسط عقول بني آدم ذكاء»:

ماذا أفاد «التعداد» المواطن؟

هل ساهم في حل مشكلة البطالة؟

هل استطاع معالجة مشكلة الفقر؟

هل أصبح المرجع «الحقيقي» للوزارات التنموية في وضع خططها؟

ما مردوده على التنمية والاقتصاد وبناء استراتيجيات الدولة؟

إنه في الوقت الذي نرى فيه «استمارة» التعداد تؤكد على عدد أجهزة التليفزيون، تتجاهل عدد العاطلين في المنزل؟

وفي الوقت الذي تسأل عن عدد خطوط الهاتف النقال وأجهزة الحاسب الآلي والاتصال بالإنترنت لا نرى فيها أية إشارة لمستوى الدخل للأسرة، ومدى رأي المواطن ورضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة.

إننا في حاجة إلى «تعداد» يؤثر تأثيرا إيجابيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، ويساهم في بناء خطة استراتيجية «حقيقية» تنهي معاناتنا من «فوبيا» هطول الأمطار وغرق مدننا «في شبر ماء»، تحرسنا وسياراتنا من السقوط «فجأة» في إحدى الحفر التي أصبحت «علامة مسجلة» لشوارعنا، تساعدنا على إيجاد مساكن لنا ولأبنائنا حتى ولو بعد عشرين عاما من الآن، تقضي على الفقر وتحارب البطالة بين شبابنا وفتياتنا، الذين ملوا الانتظار وأصبحوا فريسة سهلة للمغريات، تساهم في حل مشكلة «مجهولي الهوية» والمتسللين إلى مدننا من الأفارقة والجنسيات الأخرى، الذين امتلأت بهم حاراتنا وشوارعنا حتى أصبحنا «أجانب» في بعض الأحياء.

إننا نحتاج تعدادا حقيقيا يكشف لنا بالأرقام وبشفافية أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل من الشباب والشابات دون أية تكهنات أو مواربة.

إن زمن لعبة «الاستغماية» بين المسؤول والمواطن و«البطانة» التي تحجب الحقائق ستتلاشى بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، ومن واجبنا أن نقول لكل مسؤول بدءا من وزرائنا الكرام وحتى من هم في الخطوط الأمامية الذين عهد إليهم بأمانة تقديم الخدمات لنا وتيسير أمورنا، كفى فنحن صوت لعبدالله بن عبدالعزيز، الملك الذي جعل هموم مواطنيه في أولويات عمله.

إن الإحصاءات الحقيقية بقدرتها كشف احتياجاتنا، التي ستسهل بدورها على متخذ القرار بناء خططه الاستراتيجية وتلمس همومنا دون أن نبوح بها،.

فتلك الإحصاءات باستطاعتها معرفة كثير عن همومنا وباستطاعة الأوفياء من مسؤولينا أن يكونوا مواطنين حقيقيين لبناء مستقبل أبنائنا ووضع العلاج لمشكلاتنا التي غصت بها حناجرنا وأقلامنا كتلك المتعلقة بوضع موازين ضبط الأسعار وبدل السكن والتأمين الصحي وإسقاط القروض التي أرهقتنا ورفع رواتب المتقاعدين والاهتمام بمكافآت المبتعثين وتوظيف العاطلين عن العمل وتعجيل مشاريع الإسكان، فالوطن لا يعني شيئا دون مواطن.

*نقلا عن الشرق السعودية