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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

تجميع أم تقنية؟

تحدثت المجامع قبل أيام عن مشروع مشترك بين شركة سابك وشركة أرامكو وصندوق الاستثمارات السعودية، لإنشاء شركة لتصنيع السيارات والأجهزة الطبية، وقد كتبت عن ذلك في حينه، واليوم قرأت في صحيفة الاقتصادية العدد رقم ٧٢٣٩ الصادر في ٢٨ رمضان ١٤٣٤ الموافق ٦ أغسطس ٢٠١٣، تصريحا للمهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك،

جاء فيه أنّ مشاريع سابك التي دشنها خادم الحرمين الشريفين وتقدر تكلفتها بأكثر من ٨١ مليار ريال، سيعتمد في تمويلها على دعم شركاء الشركة لتمويل ثلث التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.. الخ.. فهل المشروع المشترك مع أرامكو وصندوق الاستثمارات أحد هذه المشاريع، هذا ما لم يفصح عنه مباشرة، ولو أنه قال انّ هذه المشاريع تقود السعودية نحو تطوير قدراتها لاستقطاب استثمارات في صناعة السيارات لكبريات الشركات العالمية، بما يدعم إنشاء منصات صناعية لقطع غيار السيارات الأصلية في السعودية، وتوقع أنّ دخول استثمارات في صناعة السيارات إلى المملكة سيوفر أكثر من ٧٧ ألف فرصة عمل جديدة في السعودية،

وهو ما سيدفع سابك لتحقيق هذه المشاريع الطموحة.. الخ... والمأمول ولنقل المتوقع مع هذا الاستثمار الضخم والاشتراك مع شركات عالمية، أن يكون إنتاج السيارات وقطع غيارها عملية تقنية، وليست تجميعا كالمعمول به حتى الآن، وهذا إن تحقق فستكون هذه الوظائف المذكورة من نصيب السعوديين الذي يجب تدريبهم قبل الشروع في الصناعات، فعسى أن يكون الأمر فعلا كذلك

*نقلا عن الرياض

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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