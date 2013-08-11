القطارات.. مشروع خدمي

على الرغم من قناعة الجميع بأهمية النقل العام داخل مدننا وفيما بينها إلا انه كان واضحاً عند توقيع عقود قطارات الرياض أن هناك حرصاً على إبراز الجدوى الاقتصادية لتنفيذ هذا المشروع وان كل ريال ينفق على مشروع النقل العام لمدينة الرياض سيكون عائده (3) ريالات إضافة للعوائد الأخرى غير المباشرة، وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى أننا مازلنا ننظر للكثير من مشاريع البنية التحتية بمنظور اقتصادي بالدرجة الأولى وانه حسب نتائج دراستها اقتصاديا يتحدد قرار التنفيذ من عدمه.

فالعديد من دول العالم ومنها المتقدمة تنظر لمشاريع القطارات والنقل العام بأنها مشاريع خدمية يجب أن تُقدم بشكل راق ومتكامل لتستخدم من جميع شرائح المجتمع بأسعار رمزيه لتذاكر صالحة للقطارات والحافلات والترام وكشبكه تغطي كامل أحياء المدينة وبدون التركيز على العائد المالي او الاقتصادي للمشروع، وقد كنا نتمنى قبل سنوات طويلة أن يتم توفير القطارات وقبل المعاناة من الازدحام والحوادث خاصة وان الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اهتمت بالمشروع واعدت دراساتها لتنفيذه، إلا انه ومنذ (10) سنوات واجه معوقات تتعلق بتمويله ولو بالتنفيذ مرحليا مع أن الميزانية حققت فائضا منذ عام 1424ه!

والحقيقة أن المعوق كان فكراً متأصلاً مسيطراً على أذهان بعض مسؤولي جهاتنا وأعضاء اللجان منذ السنوات التي كانت ميزانية الدولة تعاني من عجز في الإيرادات، وهو تغليب الجانب الاقتصادي بأهمية وجود الجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكانية تخصيصه وهو السبب الرئيس في تأخر تنفيذ مشاريع النقل العام بمدننا وبتكاليف اقل على الرغم من تنفيذ الدولة للمشاريع خلال سنوات عجز الميزانية! أي أن اللجان كانت معوقه لمشاريع خدمية عاجلة! وقد سعد الجميع بصدور قرار مجلس الوزراء عام 1433ه بتنفيذ المشروع بكامل مراحله وان تتحمل الدولة تكاليف تنفيذه وتشغيله وصيانته وهو ماكنا بحاجه له منذ سنوات (النقل العام يحتاج لقرار جريء 1/1/2011م)

إن مايهم حاليا هو أن نتخلص من هذا الفكر المعيق وان نسارع بتدارك الوضع ببعض خدماتنا سواء بمشاريع النقل للمدن الأخرى او بمشاريع خدمية نعاني من النقص بها، فالإصرار على تبرير ضخامة المبالغ التي تنفقها الدولة على تلك المشاريع بوجود مردود اقتصادي سيعزز هذا المفهوم وسيجبر جهاتنا على أن تكون مشاريعها الخدمية البحتة اقتصادية وستوصي بمقترحات مكلفه على المجتمع لرفع الجدوى الاقتصادية، في حين أنها خدمة هامة لايستوجب أن يتم تغطية تكلفتها بإيرادات مباشره، فالإنشاء عادة بتكاليف عالية ولكن تكلفة التشغيل يمكن تغطيتها جزئيا بالتدرجز.

ولذلك يجب أن نغلب النظرة الخدمية لمشاريع النقل العام وتقديمه بأقل تكلفه على الجميع وتنفيذه بالمدن الكبرى بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية وان لا يرتبط اختيارنا لمسارات القطارات تحديدا بالجوانب الاقتصادية ونهمل أحياء لكون مساراتها لاتحقق عائدا اقتصادياً وعبر إجبار سكانها على استخدام الحافلات او التوجه لمسافة طويلة الى اقرب محطة، فمسارات القطارات التي وقعت عقودها ركزت على مناطق الجذب كالجامعات والمراكز التجارية والخدمية ولكن الملاحظ أن أحياء ذات كثافة سكانية مثلا كجنوب أو غرب الرياض لا تخدم إلا بمسار واحد فقط للقطار وتم التركيز على خطوط الحافلات لها والتي ستواجه مشكلة في ازدحام الطرق الدائرية والمحورية لكون محطات القطار لاتغطي جميع الأحياء وهو مايتطلب تمديد بعض الخطوط لحدود الأحياء الكبيرة ومحطات التغيير، وإدخال خدمة "الترام" القطار الخفيف كخطوط خدمة داخل كل حي وتربط مع محطات القطارات خاصة وأنها لاتحتاج لجسور ومحطات ويمكن أن تسير أيضا بالجزيرة الوسطية المتوفرة بجميع شوارعنا لتلافي الازدحام وعدم التزام السائقين بإخلاء مساراتها بالشوارع، فتوفير هذه الخدمة كرديف أو بديل عن خطوط الحافلات في بعض الأحياء سيشجع أكثر على استخدام النقل العام والقطارات والتقليل من أعداد سيارات الأجرة، فالعائق الحالي في أذهان الجميع هو كيف يتم الانتقال من والى محطات القطارات بخدمة راقية غير مكلفة.

*نقلا عن صحيفة الرياض.