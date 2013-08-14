هل يمكننا وصف حالة المال السعودي بأنه مال "مختطف" وبحاجة ماسة إلى إرجاعه إلى موقعه الطبيعي والعمل على توطينه أو "سعودته" كما يقولون؟! ربما يكون السؤال "فجاً" بعض الشيء لكنه في الواقع يشخص حالة المال السعودي الحقيقية!

الأرقام تشير إلى مبالغ "مهولة" يقوم غير السعوديين بتحويلها للخارج وهذا مال سعودي .. والغريب أن معظم تلك التحويلات التي تصل مليارات الريالات شهريا يقوم بتحويلها عمالة وافدة قدمت للمملكة بعقود عمل لا تزيد على ألفي ريال شهريا على الأكثر في كثير من الأحوال.. فكيف يتم تحويل هذه المبالغ الضخمة من خلالهم؟ وما آلية التحويل؟ وما مدى نظاميتها من حيث عملية التحويل فقط ناهيك عن كيفية جمع المال بهذه الضخامة ومن ثم تحويله؟ وأين الرقابة على تحويلات العمالة الوافدة؟!

المحلات التجارية وخاصة تلك المتعلقة بتجارة التجزئة من البقالات وكذلك الصيدليات ومحلات الصيانة الصغيرة والمغاسل ومحلات بيع الخضار والفاكهة والبيض والدجاج وغيرها كثير هي مال سعودي لكنه "مختطف" من قبل العمالة الوافدة و"ضعف وطنية البعض" فتلك المحلات يملكها السعوديون والسعوديات "اسما فقط" بينما يمتلكها فعليا غيرهم.

وما دامت الحالة هكذا وما دام مال السعوديين في يد غيرهم فكيف يمكن "سعودته وتوطينه"؟! أعتقد أن من بين الحلول التي يمكن أن تسهم في سعودة المال السعودي ما يلي:

أولا: فرض تواجد السعودي صاحب السجل أو الرخصة التجارية بمحله ومنع تواجد العمالة الوافدة إلا بحضرة السعودي صاحب العمل أو من يتم توظيفه "نظاما" من قبله بمعنى أن لا يسمح مطلقا بوجود العامل غير السعودي بالمحل بمفرده أيا كان نوع المحل وأيا كان السبب مع شطب السجل أو إلغاء الرخصة مباشرة للمخالفين مع عدم معالجة الأمر وإعادة الرخصة إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

ثانيا: الإقلال من تواجد تلك المحلات الصغيرة كالبوفيهات والبقالات والمغاسل داخل الأحياء من خلال تنظيم واضح يمنع تواجدها بهذه الكثرة التي جعلت العمالة الوافدة في الحي الواحد أكثر من عدد سكان الحي وهذا مشهد خطير ويمكن أن يحدث أضرارا بالغة أمنية واجتماعية إضافة إلى ضرره الاقتصادي الكبير.

ثالثا: خفض سن التقاعد لموظفي وموظفات الدولة بحيث يكون السن التقاعدي إلزاميا عند مضي 30 عاما في الخدمة للرجال ونصفها للإناث وبهذه الحالة يحقق الوطن مكاسب تتمثل في توفير فرص وظيفية للطاقات الشابة الجديدة من خريجي جامعات الوطن ودول العالم المختلفة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وما سيحققه ذلك من نقلة متوقعة في الأداء الحكومي وأتمتته إضافة إلى استفادة الوطن من خلال تمكين متقاعديه "وهم في عمر مناسب لمواصلة ممارسة العمل" للولوج في مجال المال والأعمال حيث ضمن لهم الوطن مرتبا شهريا ثابتا "كامل المرتب كمعاش تقاعدي" يضمن لهم حياة كريمة مع إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم بممارسة الأعمال التجارية مباشرة ودون "لف أو دوران" أو استخدام لأسماء مستعارة أو وهمية أو غير صحيحة وهو ما يحدث أحيانا!! كما أن ذلك سيساهم في تملكهم للأعمال التجارية والصناعية.

رابعا: الحزم والشدة في عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قراراتها بما يخدم الوطن لأن في ذلك عوائد اقتصادية ضخمة على المواطن والوطن كما أنها ستحقق مساندة لبرنامج "سعودة المال السعودي" عوضا عن أنها تنظيم وطني تمارسه كافة الدول بحزم ومتابعة شديدة.

فهل يمنح مجلسنا الاقتصادي الأعلى والجهات الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي مسألة "سعودة المال السعودي" اهتماما أكبر.. ودمتم.

*نقلا عن صحيفة الرياض.