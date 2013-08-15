تأهيل العمال الصناعيين السعوديين وسيلة أم هدف؟

لا جدال على أن خيارنا التنموي الذي يجب أن نسعى إليه دون توقف يكمن في التصنيع، ليس فقط لأننا لا نملك من الموارد الطبيعية القادرة على منحنا خيارا آخر، وإنما لأن ما لدينا من خيرات يدفعنا قسراً نحو هذا الاتجاه. فلسنا بلدا زراعيا يستطيع أن يخلق لنفسه من تصدير منتجاته ومحاصيله دخلاً قومياً عالياً يعتمد عليه. وحتى تمورنا التي كنا نتباهى بكمياتها سابقاً تناقصت، وأراضينا الزراعية المحدودة في رقعتها يقضمها يوما بعد يوم التصحر المتمدد من قلة الماء والعناية والحماية من التدمير الجائر لتلك البقع الخضراء في صحارينا القاحلة.

تعد الصناعة الأساس الذي تبنى عليه أي نهضة اقتصادية حقيقية، وتضمن للتنمية الاستمرارية والبقاء، لأنها قادرة على تجديد نفسها وتطوير ذاتها وابتكار السبل القابلة على مواجهة الصعوبات والأزمات الاقتصادية، وهذا ما يجعل الدول الصناعية ذات الصناعات الحديثة والمتطورة هي الأكثر تطوراً ونفوذاً اقتصادياً وسياسياً في العالم.



وتلعب الأنشطة الاقتصادية الأخرى دوراً مسانداً وتكميلياً في عجلة التنمية وفي تنويع مصادر الدخل، أي أنها غير قادرة منفردة على تحقيق أو ضمان نمو اقتصادي متواصل. فعلى سبيل المثال لو أخدنا السياحة في بلد سياحي ناجح وما تجلبه من دخل كبير، لوجدناها غير قادرة على ضمان قيمة عوائدها وحجم مساهمتها في الدخل القومي دون تغيير. فالنشاط السياحي يأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية العرضة للتضرر والانكماش حينما تهب العواصف والأزمات المالية أو السياسية.



إن تنويع مصادر الدخل لا يمكن أن يتحقق دون أن يُمنح قطاع التصنيع القوة والمكانة والاهتمام التي تجعله النشاط الأكثر مرغوبية وجاذبية من بين كافة الأنشطة، وأن يشغل مركزاً متقدماً بالنسبة لعدد العاملين فيه من المواطنين، فإجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي وفقا لإحصائيات سنة 2011 بلغت 7.8 مليون عامل، منهم ما يقارب ٪11 سعوديون. بينما لم يتجاوز عدد العمال في مختلف الصناعات 700 ألف عامل، وهو مؤشر على أن القطاع الصناعي المحلي يتبوأ مكانة لا تتناسب مع الدور التنموي الذي يفترض أن يقوم به اجتماعياً.



لقد تحدث الرئيس التنفيذي لسابك عن تأثير المشاريع الجديدة التي دشنها إلكترونياً خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي، على الاقتصاد المحلي من حيث «إيجاد الآلاف من فرص العمل الجديدة» (77 ألف وظيفة). وهذا رقم طموح في سوق العمل المحلي، ولكن هل سيتم حصره على العمال السعوديين، أم سيحافظ على النهج القديم باستقدام العمالة من الخارج لتشغيل وصيانة هذه المصانع والمرافق؟.



يبلغ عدد سكان مدينتي الجبيل وينبع حسب آخر تعداد سكاني 698 ألفا، منهم ٪58 سعوديون (رجال ونساء)، والـ ٪42 الباقية من المقيمين غير السعوديين. وبما أن سابك تحظر تشغيل النساء في مصانعها وفي أعمالها الإدارية، إذاً فمجموع السعوديين (ذكورا) العاملين في كافة مصانع سابك والشركات الصناعية الأخرى والأعمال المساندة في المدن الصناعية وغير الصناعية لم يتجاوزوا ٪28 من سكان هاتين المدينتين، أي 195 ألف شخص فقط، بينما هناك أكثر من 293 ألف إنسان من غير المواطنين يسكنون معهم في نفس المدينتين (جلهم من الذكور) يشغلون ويصونون مصانعنا ومرافقنا. فهل هذه المعادلة هي التي ستتكرر مع المشاريع الجديدة؟



إن ما يجعل الاستعانة بالعمالة غير المحلية للقيام بهذه الوظائف مستمراً، يكمن في هيمنة القوى صاحبة المصلحة في بقاء الرؤية القصيرة المدى التي تحصر ضعف المهارات النوعية للقوى العاملة الصناعية المحلية ضمن مجموع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية. مما يجعل الحاجة للعامل الماهر الجاهز القادر على تشغيل المصنع دون تدريب أو تأهيل مسألة ربحية لا غير، بينما التنمية الحقة والمستدامة تستوجب تقوية المهارات النوعية للعامل السعودي كهدف يجب بلوغه بدلاً من اعتباره فقط عائقاً يجب تخطيه، حينها يمكن بلوغ الدور التنموي للصناعة في المجتمع السعودي، وتكون الـ77 ألف فرصة عمل رقماً مادياً لا ورقياً.

*نقلا عن الشرق