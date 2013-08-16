موظفو الخطوط الكويتية.. يستاهلون

عندما نتحدث عن الخطوط الجوية الكويتية وهي مؤسسة وطنية ومعلم من معالم الكويت البارزة في عالم الطيران في مختلف مطارات العالم والتي تعاقب على إدارة مجالس الإدارة رؤساء واعضاء على مدى تاريخها الطويل رجال يشهد لهم بالعمل الجاد والمخلص والدؤوب بالحس الوطني لمؤسسة جوية تحمل اسم الكويت إلى جانب موظفين اكفاء ومتخصصين فنيين وإداريين في مختلف التخصصات في المبيعات والحجز والهندسة وحركة العمليات والخدمات الأرضية والجوية ومنهم من أدى دوره بروح الحب للعمل والإخلاص في هذه المؤسسة وتركوا بصمات عملهم التي تشهد لهم بذلك فمنهم من تقاعد ومنهم من ترك العمل واستقال بنفسه تاركين سمعة جيدة وخبرة فنية وإدارية لمن حل محلهم وهؤلاء يستحقون الشكر والتقدير.

وأنا هنا كلي أمل وبالمحبة أقولها لابن المؤسسة رئيس مجلس الإدارة الحالي الكابتن الخلوق ووزير الإعلام السابق سامي عبداللطيف النصف واعضاء مجلس الإدارة المحترمين والذين أكن لهم كل محبة وتقدير واحترام فشهادتي مجروحة بحقهم عند الحديث عنهم جميعا، فالأخ الكابتن سامي عبداللطيف النصف غني عن التعريف وقد سبق لي أن أشرت في مقال سابق ولا أزال عند رأيي عندما كان يقود الرحلات الجوية وأسمع صوتا كويتيا محببا، وأنا في مقعدي بالطائرة، من داخل كابينة القيادة فهو يتحدث للمسافرين وبين يدي جريدة (الأنباء) أقرأ مقاله الشيق مثل باقي مقالاته فجمع بين حبه لمهنة الطيران وعشقه لكتابة المقال، فأما أعضاء مجلس الإدارة الذين فيستحقون هذه العضوية بجدارة لخبرتهم في العمل الذي يمارسونه وتجربتهم لإدارتهم الناجحة وسيرهم الذاتية التي تشهد لهم بذلك.

فهذا الجمع الطيب الذي تحدثت عنه في إدارة المؤسسة بنجاح لأن هناك الشباب الكويتي الذي لايزال يعمل بالمؤسسة وأصاب البعض منهم الإحباط وبالكويتي الفصيح (ضيقة الخلق) والقلق والتفكير في مستقبلهم الوظيفي فهم يأملون ويتمنون مواصلة العمل بالمؤسسة التي عشقوا العمل بها وذلك من خلال ما سمعته منهم وبلا شك لا اعتراض على خصخصة الخطوط الكويتية ولكن رغبتهم بل أملهم أن يستمروا في أعمالهم خاصة أن لهم خبرة طويلة لأكثر من عشرين عاما بل إنهم لم يصلوا إلى سن التقاعد وصحيح أن ما سمعته أنهم سينقلون إلى وظائف أخرى بعيدة عن تخصصاتهم الفنية والإدارية في مختلف الوزارات، وهذا الأمر قد يكون مقبولاً لو أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد ألغيت نهائياً، فلا حاجة لطيران حكومي وطني توفيراً لميزانية الدولة، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه ولكن ان تخصخص الخطوط الجوية الكويتية وهذا الأمر قد يكون مقبولاً فلماذا لا يبقى هؤلاء الموظفون الفنيون الإداريون في وظائفهم ومناصبهم حتى تدخل البهجة في نفوسهم لمواصلة أعمالهم وإشعارهم بأنهم محل تقدير واحترام وأنهم لا يزالون أبناء هذه المؤسسة التي عملوا فيها بجد وإخلاص؟ الأمل كبير لإعادة النظر في أحوال هؤلاء أبناء هذه المؤسسة وإبقائهم في وظائفهم سواء في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بعد خصخصتها.. نأمل ذلك.

*نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية.