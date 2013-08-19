سياحة دبي مول والأفنيوز

أمامنا نوع جديد من السياحة ينتعش هو سياحة المولات (جمع مول أي المجمع التجاري)، أي تشتري تذكرة طيران وتدفع لفندق وتسافر من هنا لبلد آخر لزيارة المولات. فمثلاً يشد أحدهم الرحال لدبي أو الكويت حيث يشتد الحرّ وتفوح الرطوبة بما ينافس الطقس في شواطئنا الشرقية.

هناك يمارس السائح سياحته بأن يهرب من قساوة الطقس لاجئاً للمولات، ليجد نفس الماركات المستوردة وبنفس الألوان والأسلوب كما هو هنا تماماً تماماً، وقبل أن ينهي جولته للمول يقوم بالمغامرة الكبرى وهي مشاهدة فيلم أو حتى أفلام في السينما! فهل السينما هي الفارق ولأجلها تشد الرحال؟ ستجد من يحدثك عن فروق قائلاً: نعم الطقس متشابه (حرّ ورطوبة) لكن المطاعم هناك أفضل أو أرخص أو أكثر تنوعاً، إذاً هي سياحة مولات وسينمات ومطاعم! وإن لم تكن فعن ماذا إذا يبحث السائح السعودي عندما يتسيح في الدول اللصيقة؟ نعم هناك من يسافر لزيارة الأهل ولصلة الرحم أو للتواصل مع الأصدقاء ولقضاء الأعمال، لكن الكثرة -فيما يبدو- تسافر لتغيير جو! وهذا محل استغرابي؛ أي جو وكل الأجواء تتساوى حراً ورطوبةً؟!

أدرك أن للبعض مواقف لا تتزحزح من وجود «السينما» العامة في المولات، ولا شك أن هناك من يقول انه نتيجة لذلك نخسر من ناحيتين على الأقل، الأولى: أن شريحة من المقتدرين أخذت تجهز في المنزل او الاستراحة أو المزرعة «سينما» للعيال وللأحفاد والأصدقاء. الثانية، ان شريحة من المقتدرين وغير المقتدرين تعتبر أن أحد موجبات السفرات القصيرة هو مشاهدة الافلام الحديثة في مسارح المولات وتناول الفشار مصحوباً بالكولا برفقة الأهل والربع. ولن أدخل في جدل، لكني أقول ان تكلفة السفر من أجل السينما وتشييد السينمات الخاصة في البيوت والاستراحات هائلة على اقتصاد البلاد تبلغ عدة مليارات وآلافاً من فرص العمل ومئات من فرص الاستثمار، إضافة لملايين المشاهدات للأفلام التي ينزلها قاطنو المملكة عبر الانترنت، والجميع يدفع مالاً بطريقة أو بأخرى. في عيد الفطر ذرعت كورنيش الدمام فوجدته مزدحماً وأنيقاً، وعلى بعد عشرات الأمتار تجد شققاً فندقية أسعارها في المتناول، ويقع في قلب حاضرة ضخمة تضم مدناً وقرى ومنتجعات وعمق حضاري لا ينافس في طول خليجنا العربي وعرضه.

السؤال: لماذا -بعد ان تحدثنا مطولاً عن السياحة- لا نسعى للحفاظ على ملياراتنا وأقواتنا بايجاد برامج سياحية بسيطة تحد من السفر للمولات وللسينمات المجاورة؟ إذ علينا أن نذكر أنفسنا دائماً ان السياحة قطاع اقتصادي يقوم على استغلال الفرص المتاحة، وأول وأقرب الفرص المتاحة هي فرص الاحلال محل الاستيراد، بمعنى أن شرائح من مجتمعنا تسافر خارج البلاد من أجل معطيات بوسعنا توفيرها ببساطة لنوفر معها أموالاً وأوقاتاً، فلماذا لا نقوم بذلك؟! ما المخاوف والمحاذير؟ ولما لا نتعامل معها إيجابياً؟! فعند النظر بعمق نجد ان طبيعة الأمور هي أن تصبح المنطقة الشرقية منطقة الاستقطاب السياحي الأولى في منطقة دول مجلس التعاون، فهي تمتلك تنوعاً واتساعاً لا ينافسها فيه أحد من دول الجوار. الأمر يتطلب التفكر والتدبر والتنفيذ بحماس، وريثما يتحقق ذلك ينخرط عشرات الألوف في سياحة المولات وتمضية الوقت.

*نقلا عن صحيفة اليوم السعودية.