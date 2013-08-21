"الانتماء الوظيفي" يكبد قطاع الأعمال السعودي 35 مليارا سنويا

في الوقت الذي يبذل فيه عديد من المنظمات في قطاع الأعمال (ويقصد بها الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات) جهودا حثيثة لزيادة كفاءة عملها وتحقيق أهدافها، فإن الدراسات الحديثة في مجال تطوير المنظمات تشير إلى خلل كبير في قدرة هذه المنظمات على تحقيق الانتماء الوظيفي لدى العاملين لديها، ما يتسبب في خسائر سنوية لقطاع الأعمال الأمريكي قُدّرت بـ 370 مليار دولار سنويا، بسبب ضعف الانتماء لدى 65 في المائة من العاملين.

وبمقارنة هذا بالسوق السعودي، الذي يشكل حجمه 5 في المائة من سوق العمل الأمريكي تقريبا (160 مليون موظف مقابل ثمانية ملايين موظف)، ونتائج هذه الدراسة، فإن خسائر قطاع الأعمال السعودي قد تبلغ 35 مليار ريال سنويا على الأقل، هذا إذا اعتبرنا أن تكلفة العامل في أمريكا تعادل ضعفي تكلفته في السعودية.

وتتمثل هذه الخسائر، التي تأتي نتيجة لضعف أو فقدان الانتماء الوظيفي في بيئات العمل، في تدني الإنتاجية وضعف الاهتمام، ما ينعكس على الجودة وكثرة الأخطاء وسوء خدمة العملاء وضياع الفرص وإهمال العمل.

ويُعرّف الاستشاريون الانتماء الوظيفي بأنه: ''رغبة الموظف الذاتية في القيام بكل ما يستطيع، دون توجيه أو مراقبه أو التزام بمهام عمله الأساسية فقط، بهدف تنفيذ العمل على أكمل وجه، وبأعلى جودة لتحقيق رضا العميل''.

هل تعرف كيف يؤثر عملك في أداء المنظمة؟ وهل يشرح لك رئيسك أسباب تغيير الأنظمة والإجراءات؟

ويتمثل هذا في تنفيذ المهام المنوطة به على أكمل وجه دون تأخير، وباهتمام مميز، والعمل على حل المشكلات ورفع كفاءة العمل وتحسين بيئته بالتكامل مع زملائه.

والانتماء الوظيفي ليست مفاهيم تُدرَّس للموظفين، وليست سلوكا مكتسبا من دورات يحضرونها، ولا يتحقق بمجرد إصدار قرارات من المسؤول.

الانتماء الوظيفي شعور ذاتي يتولّد لدى الموظف ويدفعه للعمل بحماس وإخلاص لزيادة كفاءته وإنتاجيته، وذلك حين يشعر بتقدير المسؤولين لجهوده وأدائه ويجد الإشراف الإداري الإيجابي، والاهتمام بطموحاته وقدراته ودوره، عبر إشراكه في القرارات التي تتخذ بشأن مستقبله والعمل الذي يقوم به.

وأعتقد أن هذه هي أول دراسة تجرى في السعودية حول الانتماء الوظيفي، لذا آمل أن تسهم في تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، وأن يجد الاهتمام الكافي من قياديي الشركات ومسؤولي مواردها البشرية.

هل تم تعريفك بالإجراءات والأنظمة التي تحتاج إليها لتأدية عملك؟ وهل يتم تدريبك وتطويرك باستمرار؟

شارك في الاستبيان 455 موظفا، يمثل 44 في المائة منهم القطاع الحكومي من وزارات ومؤسسات وهيئات، فيما شكل موظفو الشركات الكبرى 29 في المائة، وتشمل ''أرامكو''، و''سابك''، والاتصالات، و''الكهرباء''، والمصارف، وكان البقية (27 في المائة) من موظفي شركات القطاع الخاص الأخرى.

وكانت مشاركة الموظفين مقابل المديرين أكبر في القطاع الحكومي على عكس شركات القطاع الخاص الأخرى، فيما تقاربت في شركات القطاع الخاص الكبرى. ويُعرّف المسؤول في الاستبيان بأنه من يرأس عشرة موظفين فأقل، والمدير من يرأس 30 موظفا فأقل، والمدير العام من يرأس أكثر من 30 موظفا.

من حيث عدد سنوات العمل، كانت الأغلبية للموظفين ممن لديهم عشر سنوات عمل أو أقل، وذلك في جميع القطاعات، خاصة شركات القطاع الخاص الكبرى، فيما كانت المشاركة الأكبر بالنسبة لمن لديهم خبرة عمل تزيد على 20 سنة في القطاع الخاص، ما يعني أن نتائج الاستبيان تعكس بشكل كبير (بنسبة 53 في المائة) انطباعات وأفكار الجيل الجديد (جيل الألفية).

وتم اختيار ستة أسئلة تعتبر مقياسا مشتركا في عديد من دراسات الانتماء الوظيفي العالمية، وأضيف لها أربعة أسئلة عن المشارك في الاستبيان، لمعرفة التفاوت بين بيئات العمل المختلفة، والمستويات الوظيفية وسنوات الخبرة.

وتم حصر الاستبيان في عشرة أسئلة فقط لضمان مشاركة أكبر عدد، حيث إن الكثيرين ينفرون من الاستبيانات الطويلة. وجاءت نتائج الاستبيان كالتالي:

بماذا تشعر أثناء ذهابك إلى العمل صباحا؟

60 في المائة من المشاركين لديهم رغبة في الذهاب إلى العمل، مقابل 40 في المائة نادرا أو أحيانا ما تكون لهم الرغبة.

هل تتم استشارتك في القرارات التي تؤثر في عملك ومستقبلك؟

نسبة المتحمسين للذهاب للعمل (دائما) من ذوي الخبرة الطويلة (20 سنة) كانت أكثر من ضعف النسبة لدى الموظفين ذوي الخبرة القصيرة (من سنة إلى عشر سنوات)، بنسبة 39 في المائة مقابل 17 في المائة.

وهذا يعني أن الجيل الجديد من الموظفين لا يجد كثيرا من الجاذبية والدافع للذهاب للعمل، وهو غالبا نتيجة تكليفهم بأعمال روتينية، وغياب التحفيز، وعدم إعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم.

تفوقت نسبة من لديهم الرغبة في الذهاب للعمل (دائما وغالبا) من موظفي القطاع الخاص (70 في المائة) عن أقرانهم في القطاع الحكومي (55 في المائة)، الذي يغلب عليه الروتين ويفتقد التحفيز.

كانت الرغبة عالية (دائما وغالبا) لدى 80 في المائة من المديرين، و71 في المائة من الرؤساء، مقابل 53 في المائة من الموظفين.

ذكر واحد من كل خمسة موظفين (20 في المائة) أنه نادرا ما تكون لديه الرغبة في العمل، مقابل 7 في المائة من الرؤساء، و9 في المائة من المديرين، ما يدل على أننا أمام مشكلة تتمثل في أن الغالبية الكبرى من الموظفين ليس لديها رغبة كافية لأداء العمل، ما ينعكس على كفاءتها وإنتاجيتها.

هل يحفزك رئيسك ويشجعك على أداء مهامك؟

59 في المائة من المشاركين يرون أنهم نادرا أو أحيانا ما يجدون التحفيز أو التشجيع لتأدية عملهم. و32 في المائة فقط من الموظفين يعتقدون أن رؤساءهم يحفزونهم، بينما لا يجد 35 في المائة منهم أي تحفيز إطلاقا.

74 في المائة من ذوي الخبرة المتوسطة (من 11 إلى 20 سنة) لا يجدون التشجيع إلا نادرا أو أحيانا، و9 في المائة منهم فقط يجدونه دائما. وبمقارنة أفضل القطاعات التي تحفز موظفيها بشكل مستمر، سجل القطاع الحكومي أضعف تحفيز بنسبة 9 في المائة، مقابل 20 في المائة في القطاع الخاص.

هل تشعر بالفخر عندما تذكر للآخرين الجهة التي تعمل فيها؟

أغلب الموظفين، بنسبة بين 50 و59 في المائة يشعرون بالفخر دائما، وترتفع النسبة إلى 88 في المائة حينما يسألون عن جهات عملهم.

يشعر 79 في المائة من المديرين العاملين بالفخر حينما يذكرون الجهات التي يعملون فيها، وهي أعلى نسبة، يليهم الرؤساء والمديرون بنسبة 66 في المائة، وهذا متوقع كونه مرتبط بنوع الوظيفة، كما أن النسبة تقاربت بين القطاعات المختلفة.

في المقابل، يشعر 45 في المائة فقط من الموظفين بالفخر دائما، مقابل 38 في المائة يشعرون بذلك أحيانا. ويؤدي ضعف الشعور بالانتماء إلى تدنٍ في الإنتاجية والكفاءة، ويعود سببه إلى سمعة المنظمة التي يعمل فيها في المجتمع، وكذلك إلى عدم شعوره بقيمة الدور الذي يقوم به لدعم استراتيجيتها وأهدافها.

هل تم تعريفك بالإجراءات والأنظمة التي تحتاج إليها لتأدية مهامك؟ وهل يتم تدريبك وتطويرك باستمرار؟

ذكر 16 في المائة فقط من موظفي القطاع الحكومي أنه يتم تعريفهم وتدريبهم على الإجراءات والأنظمة وتطويرهم باستمرار، مقابل 25 في المائة في القطاع الخاص، و40 في المائة في الشركات الكبرى؛ ما ينعكس سلبيا على جودة العمل وإنتاجية الموظف وقدرته على القيام بمهامه.

وهذا يتطابق تماما مع الصورة السائدة حول أداء وإنتاجية موظفي القطاع الحكومي مقارنة بالشركات الكبرى، التي تولي التدريب والتطوير وتوثيق إجراءات العمل وأنظمته اهتماما أكبر من غيرها.

يعتقد ثلث الموظفين (وهم العاملون في الصف الأول) بأنهم لا يحصلون على التعريف والتدريب والتطوير اللازم على أنظمة العمل، مقابل 22 في المائة حصلوا على ذلك بالشكل المطلوب.

وترتفع نسبة الرضا إلى 28 في المائة لدى الرؤساء، و36 في المائة لدى المديرين العامين، مع إقرار 20 في المائة منهم بأنهم لا يحصلون على التعريف والتدريب والتطوير اللازم، رغم أنهم يشغلون مناصب قيادية في منظماتهم.

تشير الأرقام إلى خلل واضح في القطاع الحكومي ثم القطاع الخاص فيما يتعلق بتأهيل الموظفين على الأعمال التي يكلفون بالقيام بها، وبالتدريب والتطوير المستمرَّيْن، وهذا ينعكس على جودة العمل والإنتاجية، ويؤدي للأخطاء وضعف الخدمة.

وهذا الخلل غالبا ما يدفع المنظمة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لإصلاح هذه الأخطاء وحل المشكلات التي كان يمكن تلافيها باستثمار جزء من هذه المبالغ في توثيق الإجراءات، وتطوير الأنظمة، وتدريب وتطوير العاملين عليها.

هل يتم استشارتك في القرارات التي تؤثر في عملك ومستقبلك؟

يُعاني 63 في المائة، أي نحو ثلثي موظفي القطاع الحكومي، عدم الاهتمام باستشارتهم في القرارات التي تؤثر في عملهم ومستقبلهم، من حيث طبيعة المهام أو نوع العمل، وتنخفض هذه النسبة إلى 55 في المائة في الشركات الكبرى، و46 في المائة في القطاع الخاص، ومع هذا فهي تشكل رقما مرتفعا جدا، يعكس الإهمال الكبير الذي يعانيه الموظفون فيما يخص مستقبلهم الوظيفي تحديدا.

تتركز نسبة المعاناة لدى موظفي الصف الأول الذين لا تتم استشارة 65 في المائة منهم في القرارات التي تؤثر في مستقبلهم، فيما انخفضت إلى النصف لدى الرؤساء والمديرين، وتقلصت إلى 29 في المائة فقط لدى المديرين العامين، وهو أمر متوقع كون المسؤولين هم غالبا الذين يتخذون القرارات التي تخص العمل، فيما تتم استشارتهم حول مستقبلهم الوظيفي، لأن تغيير طبيعة عملهم أمر ليس سهلا كما هو حال عامة الموظفين.

تعكس هذه الأرقام ممارسة سلبية منتشرة على نطاق واسع في منظماتنا، وهي تؤدي بكل تأكيد إلى ضعف اهتمام الموظف بالعمل أو تحقيق الأهداف التي اتخذت القرارات من أجلها، حتى وإن كانت صحيحة، كونها افتقدت عنصرا مهما يتعلق بتفاعل الموظف وتفهّمه لدوافع القرارات وعائدها الإيجابي المتوقع عليه وعلى المنظمة.

وهذه هي بعض أكثر أخطاء ''إدارة التغيير'' شيوعا في المنظمات على مستوى العالم، حيث تنشغل الإدارة بتنظيم العمل وتغفل عن الانعكاس السلبي لدى الموظفين على أي قرار تغيير يمسهم، ما يؤدي إلى فشل أفضل المبادرات والاستراتيجيات مهما كانت واعدة.

هل تعرف كيف يؤثر عملك على أداء المنظمة؟ وهل يشرح لك رئيسك أسباب تغيير الأنظمة والإجراءات؟

تشير النتائج إلى أن واحدا بين كل خمسة موظفين فقط يعرف كيف يؤثر عمله في أداء منظمته، مقابل ثلث الرؤساء ونصف المدراء العامين، وانحصرت نسبة من لا يعرفون من المدراء العامين إلى 13 في المائة والرؤساء إلى 21 في المائة.

ومرة أخرى، يتضح النمط الروتيني التقليدي، وغياب الرؤية والأهداف في القطاع الحكومي، حيث ذكر 18 في المائة فقط أنهم يعرفون تأثير عملهم على كفاءة الوزارة ودورهم في تحقيق الأهداف وتنفيذ المهام، وتضاعفت هذه النسبة إلى 35 في المائة في القطاع الخاص، و30 في المائة في الشركات الكبرى.

يؤدي غياب الرؤية وفقدان الرابط بين عمل الموظف مهما كان موقعه وأهداف منظمتهم إلى التقصير والتقاعس، وفي أفضل الأحيان إلى الجهل بالدور الذي يمكن أن يقوم به لتحقيق نتائج إيجابيه لمنظمته؛ ما يتسبب في تردي الجودة وسوء الخدمة والتقصير والأخطاء.

ويُلاحظ أن تفهم الموظفين ومعرفتهم بتأثيرهم في العمل يتفوق في القطاع الخاص عن الشركات الكبرى، ويعود هذا إلى الحواجز التي تعيشها بعض الشركات الكبرى، وضعف التواصل بين الإدارة والموظفين، وغياب آلية ربط الموظف برؤية الشركة وأهدافها، وهو قصور متفش في الإدارة الوسطى.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.