السعوديون سحبوا 169 مليار ريال من أجهزة الصرف في 3 أشهر

بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة السعودية للمدفوعات وأجهزة الصرف الآلي في الربع الثاني من العام الحالي 335 مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية بلغت 169.1 مليار ريال شملت عمليات المصارف وعمليات الشبكة السعودية.

وأشار تقرير التطورات الاقتصادية في الربع الثاني من العام الحالي 2013م الصادر عن مؤسسة النقد، إلى بلوغ إجمالي العمليات المنفذة لنحو 72.9 مليون عملية إجمالي مبيعاتها 38.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي 13231 جهازاً وعدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية نحو 17 مليون بطاقة وعدد أجهزة نقاط البيع أكثر من 99.4 ألف جهاز.

وأوضح أن مجموع قيمة عمليات نظام "سريع "في الربع الثاني من عام 3103 م بلغ 14961.1 مليار ريال، أي ما يعادل 3989.6 مليار دولار، تقريباً تمت من خلال 1.9 مليون رسالة تحتوي على 15.3 مليون حوالة عبر نظام "سريع"، فيما بلغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة 14562.1 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 391.6 مليار ريال.

وبيّن التقرير أن مجموع مدفوعات العملاء بلغ نحو 1221.8 مليار ريال بارتفاع بنسبة 14.4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2012م، فيما بلغ إجمالي قيمة المدفوعات بين المصارف 13731.9 مليار ريال.

ووفقاً لتقرير التطورات الاقتصادية في الربع الثاني من العام الحالي فإن عدد الشيكات المقدمة من غرفة المقاصة الصادرة والواردة بلغت نحو 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 232.8 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو 1.6 مليون شيك خلال الفترة بقيمة إجمالية 165 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشيكات المصدقة نحو 232 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 67.9 مليار ريال.