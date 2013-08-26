المملكة مركز لتصنيع السيارات في الخليج

نشرت "الاقتصادية" خبرا عن أن السعودية ستبدأ تصدير إنتاجها من الشاحنات الخفيفة المجمعة محليا في مصنع إيسوزو في الربع الأخير من 2013، كما أنه من المفترض أن هناك مفاوضات مع شركة تاتا الهندية لإنشاء مصنع لتجميع سيارات جاغوار ولاند روفر في ينبع.

إن بدء تصدير الشاحنات الخفيفة من مصنع التجميع يعد خطوة في غاية الأهمية نحو تدعيم هذه الصناعة، نظرا لما يمكن أن تفتحه من فرص للمملكة، فعلى الرغم من صغر أعداد الشاحنات التي يتم تجميعها سنويا بمعدلات الإنتاج الحالي، إلا أن ذلك يمكن أن يشكل نواة لتحول المملكة إلى مركز تصنيع وتجميع للسيارات في الخليج.

لنجاح هذا التوجه لا بد أن تصاحبه خطط تطوير تستهدف رفع نسبة المدخلات المحلية في السيارات المجمعة، مصحوبة ببرامج زمنية تضع في اعتبارها هدفين محددين، الأول أن تتحول عمليات التجميع إلى عمليات تصنيع بحيث تنخفض نسبة المدخلات المستوردة من الخارج إلى أدنى مستوى في مقابل ارتفاع المدخلات المحلية، والآخر هو أن تتم عمليات التجميع والتصنيع بأيد عاملة وطنية سعودية، ذلك أن تجميع السيارات بمدخلات مستوردة وبأيد عاملة مستوردة أيضا، يعني أنه لا قيمة مضافة حقيقية تتحقق من مثل هذا النمط للتصنيع.

وأخيرا فإن التوسع في عمليات تصنيع السيارات لا بد أن تصاحبه جهود مكثفة ومدعومة في مجال البحث والتطوير لتطوير الصناعة وتطويعها بما يتوافق مع طبيعة السوق في الخليج واحتياجاتها.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.