رشا الرومي.. أول إمرأة تقود إدارة "الخطوط الكويتية"

أصدر وزير المواصلات الكويتي عيسى الكندري قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتعيين رشا عبد العزيز الرومي رئيسا لمجلس الإدارة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار تضمن تعيين جسار عبدالرزاق الجسار نائبا للرئيس وعضوية كل من خالد بشارة ونبيلة العنجري وعبدالله معرفي ورجاء الروضان.

وكان وزير المواصلات قد اتخذ قرارا في 25 من الشهر الماضي بإيقاف الرئيس السابق للخطوط الجوية الكويتية سامي النصف على خلفية مفاوضات صفقة الطائرات المستعملة من شركة هندية.

وأكد النصف في مؤتمر صحافي عقده بعد يوم من قرار إيقافه علم وزير المواصلات بصفقة شراء 5 طائرات مستعملة من شركة جيت ايرويز الهندية عبر وساطة من ايرباص.

لكن الوزير ظل متمسكا برأيه، وقال إن النصف انفرد بالمفاوضات مع الشركة الهندية دون موافقة مجلس الادارة معتبرا هذا التصرف مخالفا للقانون.

وأبرمت الخطوط الجوية الكويتية، اتفاقية مع شركة "ايرباص" لشراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى على ان يجري استلام الطائرات الجديدة اعتبارا من الربع الثاني من العام المقبل.