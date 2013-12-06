السكن يا وزارة الإسكان

دحين يا سيدي ما قولتلي ايش الجديد في موضوع السكن ؟ لا جديد ولا قديم جالسين نستنا رسالة جوال تجينا منهم تقول تعالوا استلموا القرض اللي قالوا عليه والله عالم متى حتجي دي الرسالة يمكن بعد سنة او يمكن بعد 20 سنة كله جايز وشوية تجيي رنة رسالة على الجوال واسمع الحرمة تقول شوف الرسالة يمكن جاء الفرج وتكون رسالة من صندوق التنمية العقاري ..

وافتح الرسالة وجلست اضحك من قلبي والحرمة تقول ايش في يا راجل ايش مكتوب في الرسالة ؟ هادي رسالة بتقول نبني ارضك بأفضل الاسعار وحاطين رقم جوالهم والله يا اصحاب الرسالة ما عندنا لا ارض ولا قرض، والله يا ام فتو من جد هم يبكي وهم يضحك دحين لنا كم سنة ومالقينا لا قرض ولا ارض لكن ما نقول الا الله يرحمنا برحمته ودحين سيبيني اشوف ايش مكتوب في الجريدة وتجي عيني على تحقيق خبري سوتوا للزميلة فاطمة آل عمرو جاء على الجرح بيقول 60% من المواطنين لا يملكون مساكن وأكثر من2,2 مليون في الانتظار وضرورة وجود تعاون بين الشركات المطورة والجهات المختصة لحل مشكلة السكن ،

قفلت الجريدة وقلت مافي شي جديد لنا كم سنة ونحنا بنقرأ هادي التحقيقات والتصاريح الرنانة 60 في المية ما عندهم سكن و2 مليون لسه بينتظروا دورهم وعلى بال ما يجي دوري يكون اللي استلم القرض والارض الاحفاد هدا إذا جاء دورهم كمان وما لحقونا إلى أمنا حواء ،

ياوزارة الاسكان دبروها وارحمونا من هم الايجارات اللي قصمت ظهورنا ونفضت جيوبنا الحياة بالنسبة للمواطن اصحاب الدخل المفقود صارت صعبة الايجارات كل سنة بترتفع وكله ببركة ملاك العماير اللي مافي في قلوبهم رحمة على عباد الله كل سنة بيزيدوا في قيمة الاجارات لأنه مافي قانون ولا نظام يحمي هدا المواطن الغلبان من جشعهم وطمعهم والمصيبة انه في منهم عنده عماير مبنية من أيام هتلر ويجي يطلب إيجار العماير الجديدة

يا وزارة الاسكان دخيلكم عجلوا في مشروع الاسكان المواطن البسيط بيقول يا يدي فكي حلقي من كتر الهم والغم اللي عليه حيلقاها من فين والا من فين من الايجارات المرتفعة وكله ببركة أصحاب العماير والا من الاسعار اللي كل يوم بتزيد وكله ببركة وزارة التجارة وحماية المستهلك ياوزارة الاسكان دخيلكم دبرووها ترى والله تعبنا تعبنا .. تعبنا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .. وعيشوا كتييييير تشوفوا كتيييييير.

*نقلا عن عكاظ