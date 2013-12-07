الحكومة الإلكترونية تسهل عمليات المراجعة حيث يمكنك إنهاء جميع أعمالك وأنت في مكتبك، بالمقابل هناك شخص أو أشخاص بهذه التقنية التي تستخدمها، يستطيعون التعرف عليك، من أنت؟ وكم موظفوك؟ وجنسياتهم؟ وماذا تصنع بهم؟ وماهي القرارات التي اتخذتها؟ وكم رواتبهم، وبدلاتهم، وعمولاتهم؟ ومتى استلموها؟ كل ذلك وهم جالسون على مكاتبهم.



يقول وكيل وزارة العمل لتطوير السياسات والأنظمة العمالية إن وزارته تدرس حالياً وضع حد أدنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي، واليوم نصدقه أكثر من أي وقت مضى بعد أن خطت الحكومة الإلكترونية خطوات ثابتة للأمام.

الحد الأدنى للأجور خطوة، تالية، لما سبق أن طبقته الوزارة لبرنامج (حماية الأجور)، حيث أكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج (حماية الأجور)، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها،

حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل، وحسب ما أعلنته الوزارة، فإنها قد أوقفت خدمات الحاسب الآلي اليوم عن 138 منشأة تضم ثلاثة آلاف عامل فأكثر، لأنها لم تلتزم بالبرنامج.



بدأت المرحلة الأولى لبرنامج حماية الأجور في منتصف العام الميلادي الحالي، ويستهدف المنشآت التي عمالتها أكثر من 3000 عامل، فيما بدأت المرحلة الثانية في الربع الأخير وتستهدف المنشآت التي عمالتها 2000-3000 عامل، أما المرحلة الثالثة فللمنشآت التي عمالتها بين 1000-2000 عامل، والمرحلة الرابعة للمنشآت التي عدد عمالتها بين 500-1000 عامل، والمرحلة الخامسة للمنشآت التي عدد عمالتها بين 200-500 عامل، والسادسة التي عدد عمالتها بين 100- 200 عامل، كلها لن يتأخر إدراجها عن نهاية العام القادم 2014.

بقية للحوار:

قريباً سوف تصبح وزارة العمل أكبر منشأة تجارية في العالم، حيث تضم قاعدة البيانات التي تحرسها وتراقبها، وفق نظام حماية الأجور، سجلات ثمانية ملايين موظف.

*نقلا عن المدينة